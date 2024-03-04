VCARB ve Ferrari'de takım içi mücadele ilk yarış ile başladı

Verstappen sezonun açılış yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sini baştan sona kadar üstün bir şekilde kazandı ve takım arkadaşı Sergio Perez de ikinci oldu. Yarışı 1-2 olarak bitiren Red Bull pilotları arasındaki fark 2023'ten 12 saniye iken bu yıl 22 saniyeye çıktı.

Herkes bunun sadece sezonun ilk yarışı olduğunu ve hâlâ çok şey olabileceğini söylüyor olsa da, yeni sezonda bize sinyaller veren konu Verstappen'in galibiyet sayısının daha da artacak olması.

Brundle,"Griddeki her koltukta gerçekten bir hikaye var. 2025 için sözleşmesi olmayan sürücüler, ileriye dönük pek çok tehdit ve fırsat olduğunu fark edecekler." dedi.

Yuki Tsunoda için fırsat, Sergio Perez'den boşalabilecek 2025 Red Bull Racing yarış koltuğu. Bu koltuğu isteyen diğer pilot da takım arkadaşı Daniel Ricciardo.

İronik bir şekilde Tsunoda, Bahreyn'de medyaya Ricciardo'nun rakibi değil "takım arkadaşı" olduğunu söyledikten ve "Formula 1, bu bizim hayatımız ama takım arkadaşı olmalıyız" diye ekledikten yaklaşık 72 saat sonra, yarışın ardından pite dönüş turunda takım arkadaşına çarpmaya çok yaklaştı.

Öfke, delilik ya da olgunlaşmamışlık krizine giren Tsunoda, VCARB tarafından Ricciardo'ya 13. sırayı vermesinin söylenmesine sinirlenerek Grand Prix sonrasında takım arkadaşına pozisyon için meydan okudu.

Ricciardo'yu geçerek 8. viraja doğru hızlanırken, Ricciardo'nun iç tarafına dalarak virajı dönmeye çalıştı ancak büyük bir blokaj yaşadı ve virajı geniş dönmesi gerekti. Daha sonra ise bir sonraki viraja doğru hızlanırken takım arkadaşını pistin dışından geçti. Neredeyse Ricciardo ile çarpışıyordu.

Bu öfke gösterisi 13. ve 14. sıralar için yapılan bir mücadele yüzünden oldu! İşin içine puanlar girdiğinde yaşanacakları hayal etmek zor. Tsunoda için ne yazık ki, Sakhir pistindeki histerik davranışları Red Bull patronları nezdinde şimdiden eksi hanesine yazılmış olabilir.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Cumartesi günü heyecanlanan tek takım VCARB değildi. Ferrari'de de başka bir büyük hikaye yazılıyor, ancak kimse bunun ilk tur kadar erken başlamasını beklemiyordu.

Sezonun tartışmasız en ilgi çekici takım arkadaşı savaşlarından birinde, yeni Ferrari sözleşmesiyle Charles Leclerc ve bir de Damon Hill'in kibarca ifade ettiği gibi "reddedilmeyen ama geçiştirilen" sürücü Carlos Sainz var. Ocak ayında Ferrari tarafından sözleşmesinin yenilenmeyeceği kendisine bildirilmiş. Çünkü takım onun yerine Lewis Hamilton ile anlaştı.

Leclerc'in Ferrari'nin doğru kararı verdiğini tüm dünyaya göstermesi ve yedi kez Dünya Şampiyonu olan bir pilotla takım arkadaşı olmadan önce takımın bir numarası olma iddiasını pekiştirmesi gerekirken, Sainz sadece Ferrari'nin yanlış pilotu tuttuğunu kanıtlamakla kalmayıp aynı zamanda 2025 yarış koltuğu için seçmelere katılıyor. Cumartesi günü şimdilik onun için iyi geçti.

Sainz, Leclerc'i geçmek için takım emirlerine ihtiyaç duymadı ve 11. turda Ferrari pit duvarına biraz fazla yakın bir hareketle onu geçti.

Sainz, "Aracın içinde yakın olduğumuzu hissetmedim." dedi. Ancak Sainz, geçiş ypmaı ve atak yarışmayı sevdiğini söyledi.

Altı tur sonra pit stoplarda Leclerc'in gerisine düştükten sonra takım arkadaşını bir kez daha geçti.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur Sainz'i savunarak "profesyonelce davrandığını" ve aslında sürücüsünün yarışma şeklinden "memnun" olduğunu söyledi. Ancak daha da önemlisi, bu Sainz için çok önemli bir nokta, Mercedes takım patronu ve potansiyel 2025 işvereni Toto Wolff onun performansını not etti.

grandpx.news'e konuşan Wolff, "Carlos çok güçlü bir performans sergiledi. Muhtemelen hâlâ biraz öfkeyle etrafta dolaşıyor." dedi.

Sainz'ın gelecek yıl koltuk bulabilmek için kendini gösterme süreci devam ederken Leclerc'in saldırgan ve zaman zaman "agresif" bir takım arkadaşı olacağına dikkat etmesi gerekiyor.