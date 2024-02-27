VCARB, müşteri parçalarının yasaklanması halinde doğacak sonuçlar konusunda uyardı

F1 2026'dan itibaren yeni kurallar dönemine girerken, bazı takımların istediği fikirlerden biri Red Bull/VCARB ve Ferrari/Haas arasında var olan türden ortaklıkların kısıtlanması.

Özellikle McLaren CEO'su Zak Brown, F1 düzenlemelerinin takımların birlikte çalışmasına, özellikle de ortak mülkiyete izin verme konusunda "artık amaca uygun olmadığını" öne sürdüğü için bu konuda her zaman son derece açık sözlü oldu.

2026'daki yeni kural değişiklikleriyle beraber takımlar arasındaki ilişkilerin daha fazla inceleneceği anlaşılırken, RB takım şefleri potansiyel tehlikeler konusunda uyarıda bulundu.

Kendilerine göre, bütçe sınırı olmasına rağmen, üst sıralardaki takımlarla alt sıralardakiler arasında büyük bir uçurum var ve herkes tüm araç parçalarını kendisi tasarlayıp üretmeye zorlanırsa bu uçurum daha da büyüyecek.

RB CEO'su Peter Bayer, takımının Red Bull ile ittifakından elde ettiği avantajların orta sırada mücadele etmesine yardımcı olmak için önemli olduğunu söylüyor.

Bayer, "Kesinlikle çok önemli olduğuna inandığımız bir avantaj var. Bugünkü sıralamaya bakarsanız, geçen yılki dünya şampiyonası sıralamasında, son dördün puanlarını toplarsanız, altıncıdan daha az puanları var. Eğer altıncının puanlarını da eklerseniz, toplamda beşinciden daha az puanı olduğunu görürsünüz."

"Bence Formula 1'in bir spor olarak ne istediğini gerçekten düşünmesi gerekiyor. Bence taraftarlar ve hepimiz sadece iki ya da üç takım arasında değil, 10 takım arasında yakın bir yarış olmasını istiyoruz."

"Bunu başarmak için finansal gerçekliğe saygı duymanız gerektiğini düşünüyorum ki bugün hâlâ hiçbir takımın para kazanmadığı bir gerçek. Şampiyona sıralamasında ne kadar aşağı düşerseniz, o kadar az para kazanırsınız." dedi.

Peter Bayer, CEO Racing Bulls, Laurent Mekies, Team Principal Racing Bulls Photo by: Red Bull Content Pool

RB takım patronu Laurent Mekies de Bayer'in yorumlarını yineleyerek F1'deki müşteri parçaları kurallarında yapılacak değişikliklerin küçük takımları daha az rekabetçi hale getireceğini öne sürdü.

Mekies, "Parça paylaşımı ile ilgili bu kurallara neden sahibiz? İki sebepten dolayı. Birincisi, yakın grid. Peter'ın örneği oldukça çarpıcı."

"Gridin zaten çok yakın olduğunu düşünüyor muyuz? Biz öyle hissetmiyoruz. En alttaki dörtlünün arkada oldukça uzun bir yolu olduğunu düşünüyoruz ve biraz daha yakın olmalarının tek faydası olacaktır."

"Yani, eğer bir şey varsa, diğer yöne gitmek istersiniz. Ama bu sporda bunu yapmak istemiyorsak, sorun yok. Kesinlikle hiçbir şey sporun yararı için daha geniş bir alana yayılmanız gerektiğini göstermiyor, kesinlikle hayır."

"İkinci husus ise sürdürülebilirlik ve iş modeli. Yine, herkes bu işe para yatırıyor ve Formula 1 için harika bir andayız: taraftarlar zirvede, seyirciler zirvede, her şey zirvede ve bu hâlâ para kazanması zor bir spor."

"Yani önümüzdeki dört, altı yıl içinde olacakları göz ardı ederek, o çok güzel anda şimdi değişim mi istiyorsunuz? Biz bu konuda böyle düşünüyoruz."

"Takıma özgü, kısa vadeli kaygıları uzun vadeli, spor için hayati hedefler olarak yanlış yorumlamamaya dikkat etmeliyiz." dedi.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 and Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Mekies ayrıca, VCARB'nin Red Bull'un eski personeline herhangi bir izin dönemi olmaksızın erişim sağlayarak haksız bir avantaj elde ettiği yönündeki iddiaları da reddetti.

Mekies, "Herhangi bir personel hareketine izin uygulanmadığını söylemek doğru değil."

"Kurallar açık: listelenen parçaları/IP [düzenlemelerini] aşmak için personel hareketini kullanamazsınız. Bunu pratikte nasıl yaparsınız? Biz başka takımlardan personel alımı sırasında kalan ödemelerin durumuna kendimiz karar vermiyoruz. FIA'ya gidiyoruz, belgeleri masaya koyuyoruz ve bu adamı işe alacağımızı söylüyoruz."

"İşin güzel tarafı, Mercedes veya Ferrari'den birini işe aldığımda FIA'ya gitmeme gerek yok ama Red Bull'dan geldiklerinde bunu yapmak zorundayım!"

Laurent Mekies, Team Principal, RB F1 Team Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bu yüzden FIA ile o çalışan için makul bir şekilde kalan ödemeleri konusunda anlaşıyoruz ve yaptığımız da bu. FIA ile anlaşarak üç ila altı ay arasında o kişiye izin veriyoruz."

"İronik olan şu ki, dediğim gibi, başka bir takımdan bir mühendisi, o takımla anlaşırsak, bir günde alabiliyoruz."

"Aslında, bizi eleştiren... bazen takım patronu de dahil olmak üzere, bir günden diğerine farklı davrandıkları oluyor."

"Ama ironik bir şekilde Red Bull ile bunu yapmamıza izin vermiyoruz. FIA'da belgelerimiz masada, dolayısıyla tüm eleştiriler tamamen yanlış." dedi.