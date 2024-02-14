VCARB CEO'su Bayer, Red Bull ile yaptıkları işbirliğini eleştirenlere yanıt verdi

Bu yıl VCARB ve Red Bull, son dört sezondur AlphaTauri adı altında faaliyet gösteren Faenza merkezli ekip için büyük bir yeniden markalaşmanın ortasında eskisinden daha yakın çalışmaya hazırlanıyor.

VCARB, 2024 aracı olan VCARB-01'in lansmanını geçtiğimiz hafta düzenledi ve araçta Red Bull'un tasarım felsefesiyle bazı benzerlikler dikkat çekmişti.

F1 kuralları, ayrı Takımlar arasında bilgi paylaşımını kesinlikle yasaklıyor. Ancak diğer takımlardan satın alınabilecek belirli parçalar da olabiliyor.

İki takım yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde yakın çalışacağı bilinirken, rakipler ise endişelerini dile getirdi.

McLaren CEO'su Zak Brown, böyle bir senaryonun ileride yasal olmasını engellemek ve "adaleti korumak" için spor kurallarında değişiklik yapılması çağrısında bulunmuştu.

RacingNews365'e konuşan Bayer, endişelerin ancak takımlar şampiyonluğunda olası sıra değişikliklerine ilişkin artan kaygılar nedeniyle dile getirildiğini öne sürdü.

Bayer, "Formula 1'de öğrendiğiniz ilk şeylerden biri, popüler olmamanın en kolay yolunun başarılı olmak olduğudur."

"Sonuncu olduğunuz sürece insanlar orada olduğunuzun farkına bile varmazlar. Ama onlara tehdit oluşturduğunuzda ellerinden gelen her şeyi üzerinize atacaklardır."

"FIA'dan [Formula 1 İcra Direktörlüğü] geliyorum ve tüm takımlar üzerinde ne kadar çok inceleme olduğunu biliyorum."

"Takımların birlikte daha yakın çalışması söz konusu olduğunda kesinlikle daha fazla denetim oluyor. Kurallar çok açık."

VCARB 01 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"FIA'nın açıklamasını görmüş olabilirsiniz, aracımıza baktıklarında 'bu farklı bir konsept' dediler. Bizi ilgilendiren hiçbir şey yok." dedi.

Red Bull kardeş takımı (2005'ten 2019'a kadar Toro Rosso ve 2020'den 2023'e kadar AlphaTauri olarak faaliyet göstermiştir) yarıştıkları tüm sezonlar boyunca yıl sonunda şampiyonada altıncılıktan daha yüksek bir sıra elde edemedi.

Bayer, VCARB gibi bir takımın, başarılı olan mevcut bir takımdan yardım almadan ön sıralarda yer almasının imkansız olduğunu belirtti.

Bayer, "Bu bizim için önemli çünkü sert ama adil rakipler olmak istiyoruz."

"Sürekli söylediğim diğer bir şey de, eğer geçen yılki Dünya Şampiyonası sıralamasına bakarsanız, en alttaki dört takımın puanlarını topladığınızda, altıncı sıradaki takımdan daha az puana sahip olduklarını görürsünüz."

"Peki bu ne anlama geliyor? Bu, Formula 1'in nihayetinde bir kaynak ve aynı zamanda verimlilik savaşı olduğu anlamına geliyor. Sıralamada daha geride olan takımların belli bir miktar desteğe ihtiyacı olduğuna inanıyorum."

"Bu, esas olarak finansal olarak rekabetçi kalabilmek için diğer takımlardan parça tedarik ediyoruz."

"Diğer takımlar, pilotlar için olsun, CapEx tarafındaki belirli yatırımlarda olsun, daha nitelikli ve daha fazla harcama yapacaklar. Benim gözümde bu yanlış bir yaklaşım."

"Bugün finansal gerçekler ortada ve bu 10 takımın hepsinin para kazandığı anlamına gelmiyor. Bazı insanların paranoyalarına aşırı tepki vermemek için dikkatli olmalıyız." dedi.