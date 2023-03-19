Vasseur'ün tavrı aynı: "Sorun konsept değil, ayarlar"

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Ferrari, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yarışta Red Bull, Mercedes ve Aston Martin'in gerisinde dördüncü en hızlı takım oldu.

Yarışın ardından gözler Frederic Vasseur'deydi ve takım patronu şöyle dedi: "Yarış kesinlikle beklediğimiz gibi değildi."

"Buna iyi bir sonuç diyemeyiz. İlk bölümde yumuşak ve orta hamurla iyi bir tempo yakaladık fakat sert lastiklerde sorun yaşadık. Yeterince hızlı değildik. Rakiplerimizin hızına ayak uyduramadık."

"İşimin en zor kısmı, Cidde gibi bir yarıştan sonra neyi başarıp neyi başaramadığımızı anlamak. Hafta sonunun olumlu kısımları elbette var. Mesela dayanıklılık gelişti, sıralama turları çok daha iyi hale geldi. Tek turda Mercedes ve Aston Martin kadar hızlıyız. Ancak yarışın kaderi, ikinci bölümde belirlendi ve bu bölümde hızlı değildik."

"Lastik yönetimi anlamında evet, biraz muhafazakâr davrandık ama bu 0.1-0.2 saniyeye denk geliyordu. Bu da bugün sahip olduğumuz farkı hiçbir şekilde açıklamıyor."

"Takım hız anlamında geride olduğunun farkında ve bu eksikliğin lastikleri korumaya çalışmakla hiçbir ilgisi yok."

"Böyle zor bir hafta sonundan sonra durumu analiz etmemiz gerekiyor. Bence olumlu yönler de var çünkü ilk bölüm oldukça iyiydi ve Leclerc 12. sıradan altıncı sıraya tırmanmayı başardı."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Fakat yarışın son bölümünde sert lastiklerde büyük bir tempo eksikliği yaşadık. Bunun nedenini ve neyden kaynaklandığını anlamak zorundayız, ki bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunu mümkün olan en kısa sürede düzeltmemiz gerekiyor."

"Projemize hâlâ inanıyoruz, bir aracın sıralama turlarında ilk çizgiyi alıp, yarışta bu kadar geride kalması mümkün değil."

"Bence bu, araç felsefesinden ziyade ayarlarla ve lastiklerle ilgili bir sorun."

"Bizim işimiz durumu analiz etmeye çalışmak. Önümüzde 21 yarış var, Pazartesi gününden itibaren hep birlikte Melbourne'deki bir sonraki yarışa kadar nasıl daha iyi olabileceğimizi görmek için çalışacağız."

"Bugün gördüklerimizden sonra kesinlikle pes etmeyeceğiz."

"Geriye dönüp 'Ya şöyle olsaydı' diye konuşmaya başlamak istemiyorum. Bu sizi hiçbir yere götürmez, kendime, takıma ve taraftarlara yalan söylemem gerekmez. Charles'ın yarış dışı kalmadan önce Bahreyn'de üçüncü olduğunu ve burada da ilk çizgide yer aldığını söyleyebilirim. Bu olumlu taraf. Olumsuz tarafı ise sert lastikleri takar takmaz zorlanıyoruz ve bunun nedenini anlamamız gerekiyor. Sert lastiklere geçtiğimizde, yumuşak ve orta lastiklerle elde ettiğimiz performansı tekrarlayamıyoruz."

Geride kalan süre zarfında yaşadıklarına da değinen Vasseur, "Ferrari'ye geldiğimde elimde mevcut durumla ilgili belli bir tablo vardı. Fakat bizim durumumuz rakiplerimizin durumundan farklı."

"Piste çıktığınızda kendinizi diğerleriyle kıyaslıyorsunuz. Siz 0.5 saniye gelişirken birisi belki 0.8, diğeri 0.2 saniye gelişiyor. Bu yüzden aracı geliştirmeye devam etmenin önemli olacağını söyledim."

"Böyle bir hafta sonundan sonra böyle bir şey söylemenin zor olduğunu biliyorum ama bence Ferrari tek tur açısından iyi bir adım attı ve sıralamalarda Mercedes ile Aston Martin'e kıyasla ilerledik. Ana sorunumuz ise yarış temposu." dedi.