Vasseur'ün ana F1 hedefi, neden Red Bull'u "kötü bir seçim" yapmaya zorlamak?

Genç kategorilerdeki tüm şampiyonluk zaferleri ve Maranello'ya kazandırdığı yarış galibiyetleri sayesinde Vasseur, zirvede olmanın her alanda mükemmel olmakla ilgili olduğunu kabul ediyor.

Bu nedenle Ferrari'deki dönemi devrimden ziyade bir evrim dönemi oldu ve her şeyi bir anda değiştiren rüya gibi bir bileşen bulmaktan ziyade her şeyi biraz daha iyi hale getirmek için çabaladı.

Sonuç; yavaş ve istikrarlı bir şekilde yerine oturan şeylerin damlaması oldu.

Lewis Hamilton'ın 2025'te takıma katılması ve bu hafta Mercedes'ten Loic Serra ve Jerome d'Ambrosio'nun transferlerinin onaylanması göze çarpan gelişmelerdi.

Ancak değişim sadece kilit isimleri bünyeye katmanın çok ötesinde ve Vasseur başarılı bir yarış takımının temellerinden birinin tutum olduğu konusunda net.

Bu nedenle, Ferrari'nin 2022 sezonundaki sıkıntılı sonundan Red Bull'a dokunma mesafesine nasıl evrildiğinden bahsederken, öne çıkan konu zihniyet değişimidir.

Bazen net iletişim hatlarının ve birisinin başını korkuluğun üzerine koyup karar alma isteğinin neredeyse yok olduğu gergin strateji anlarında, pit duvarında ortaya çıkan organize kaos duygusu artık yok oldu.

Hamilton ve Serra Ferrari'de tekrar bir araya gelecek Fotoğraf: Sutton Images

Bunun yerine Vasseur'ün gördüğü şey, biraz daha gergin olmaya açık ve birkaç risk daha almaya istekli bireyler. Vasseur, Red Bull'un geride bırakılması için bunun çok önemli olduğunu söylüyor.

Autosport'a verdiği özel röportajda Ferrari'ye gelişinden bu yana yaptığı değişiklikler hakkında konuşan Vasseur, işleri sınıra çok daha yakın bir şekilde yürütme isteğinin öne çıktığını söyledi.

Vasseur, "Bazı teknik işe alımlar oldu ve sportif direktör, strateji ve benzeri konularda şirket içinde bazı değişiklikler yaptık. Bence bu çok iyi işliyor."

"Bazı riskler almak istiyorum çünkü rakiplerimiz risk alıyor. Bence bu Red Bull'un DNA'sında var." Fred Vasseur

"Pit duvarında hissettiğim iyi duygu, atmosferin çok sakin olduğu, iyi bir işbirliğimiz olduğu ve bu... Bence verimli."

"Ancak diğer değişiklik, ve bu [bana sorulan bir soru] değil, soruyu başkalarına sormalısınız, ama... Bazı riskler almak istiyorum çünkü rakiplerimiz risk alıyor. Bence bu Red Bull'un DNA'sında var."

"Her zaman her yerde sınırdalar. Eminim ki geçen yıl biz 0.6 sn gerideyken bile, 20 beygir gücü daha fazla veya 15-20 puan aero ile onda altı [avantaj] sağlayan sihirli bir değneğe sahip değillerdi."

"Her yerde bizden biraz daha iyiler. Şirket kültürünü her yerde biraz daha agresif olmaya zorlamaya çalışıyorum." dedi.

Ferrari Red Bull'a yaklaşmayı hedefliyor Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu fazla güvenli oynama unsuru daha önce Maranello için yine konuşulan bir şeydi. Şirket kültürünün; insanların tökezleme ihtimaline karşı risk almaktan korkmalarına ve bu başarısızlıkların işlerine mal olmasına dayandığı öne sürülmüştü.

Vasseur, bulduğu şeyin böyle bir durum olup olmadığı sorulduğunda, "Geçmişi bilmem ama güvenli tarafta olmak istiyorsanız, her konuda bir kilo marj alırsanız, iki derece [kanat] marjı alırsanız, iki milimetre sürüş yüksekliği marjı alırsanız, herkesin çok daha kolay bir hafta sonu geçirdiği doğrudur."

"Ama sonuçta, masada üç ya da dört onda bir bırakmış oluyorsunuz." şeklinde cevap verdi.

Diğer taraftan Vasseur, takım rekabetçi olmayan bir araçla performans eksikliklerinin üstesinden gelmek için zar atması gereken bir durumda değilse stratejinin bu kadar riskli olması gerekmediğini kabul ediyor.

Bu nedenle lastik bozulması konusunda çok daha iyi olan geliştirilmiş SF-24, pit duvarı için de faydalı oldu.

Vasseur bu durumu, "Bence hızınız yerindeyken iyi bir stratejiye sahip olmak çok daha kolay. Hızınız olmadığında ise stratejinin bir önemi kalmıyor, her zaman yanlış strateji oluyor."

"Yarışta daha performanslı olmamız, sezon başından beri iyi bir stratejiye ya da çok iyi bir stratejiye sahip olmamıza yardımcı oluyor." şeklinde açıkladı.

Ferrari'nin pit stratejileri son yıllarda eleştirilere maruz kaldı Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull'u konfor alanından çıkarmak

Vasseur'ün şu anda odaklandığı tek şey Ferrari'yi McLaren, Aston Martin ve Mercedes'e karşı ön sıralara taşıyacak tur zamanını elde etmek değil. Vasseur, bunun yerine gözünü Red Bull'a dikmiş durumda.

Kimse Ferrari'nin Imola'ya getireceği büyük güncelleme paketinin SF-24'ü bir anda RB20'nin önüne geçirecek bir adım olmasını beklemiyor olsa da, Vasseur yıl boyunca Red Bull'dan daha hızlı olmak zorunda olmadığı konusunda tutarlı oldu.

Miami'nin de açıkça gösterdiği gibi (her ne kadar McLaren bundan en iyi şekilde faydalansa da), Red Bull'u baskı altına alırsanız, ya sürücülerinin hata yapmasıyla ya da pit duvarının hata yapmasıyla işlerin ters gitmesine açık kapı bırakmış olursunuz.

"Bazen bir ya da iki onda bir için P3'ten P8'e düşebilirsiniz. Bu da masada bir şey bıraktıysanız öldüğünüz anlamına gelir." Fred Vasseur

Vasseur Red Bull hakkında şunları ekledi: "Geçen yıl o kadar rahat bir durumdaydılar ki, onları asla bir karar vermek zorunda bırakmadık ya da neredeyse hiç bırakmadık. Plan A ya da Plan B olması fark etmiyordu - öndeydiler."

"Başarmamız gereken şey mümkün olduğunca yakın olmak ve onları doğru soruyu sormaya ve bazen kötü bir seçim yapmaya zorlamak. Onlar hata yaptığında, ilk adımda biz orada olmalıyız."

"Hedef kesinlikle onlardan daha hızlı olmak. Geride kalmak ve bir şeyler beklemek değil. Ama en azından geçen yıl, bence beş ya da altı onda birlik [avantajla] o kadar rahatlardı ki, startı kaçırsalar bile, her turda bir aracı sollamak için yeterli marjları vardı ve beş tur sonra [yine] 1. oluyorlardı."

"Ancak grup çok daha yakınsa ve sadece bir veya iki onda bir avantajınız varsa, geçemezsiniz."

Vasseur'ün şu anda biraz bozguncu olarak konumundan keyif aldığı açık - Ferrari personelinin zihniyetini uçlarda yaşamaya biraz daha açık olacak şekilde rahatlatıyor, bu da Red Bull'u zarları daha fazla atmaya zorluyor.

Ancak böyle bir yaklaşım risksiz olmasa da, Şahlanan At'ı en öne geri getirme arayışında kabul etmeye hazır olduğu bir şey.

"Bugün, büyük bir performans yakınsaması yaşıyoruz. Bazen bir ya da iki onda bir için P3'ten P8'e düşebilirsiniz. Bu, masada bir şey bıraktıysanız öldüğünüz anlamına geliyor."

"Dolayısıyla, bu yaklaşımın deneyimiyle, her zaman sınırda olmaya çalışıyorsanız daha fazla kontrol sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Ve deltanın yönetimini geliştirebilirsiniz çünkü o zaman her hafta sonu, her seansta deltanın üzerinde olursunuz."

"Eğer marj alırsanız, güvende olursunuz ve gelişemezsiniz. Dolayısıyla, bu [risk alma] takım olarak, kolektif bir şekilde almamız gereken yön. İlk zorlayan benim. Ve bu arada, hata yapabileceğimizi kabul eden ilk kişi de benim."

Dedikleri gibi, acı yoksa kazanç da yok.