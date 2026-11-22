Formula 1 Las Vegas GP
Vasseur’den sert tepki: "Leclerc tüm takımı cezalandırdı! Gerekli kararları alacağız"
Las Vegas Grand Prix’sinde Charles Leclerc ile Lewis Hamilton arasında yaşanan temas, Ferrari Takım Patronu Frederic Vasseur’ü öfkelendirdi. Leclerc’in takım arkadaşını geçmemesi yönünde açık talimat aldığını söyleyen Vasseur, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek Monakolu pilot hakkında önlem alınacağını açıkladı.
Kemal Şengül
Düzenlendi: 22 Kas 2026 06:55
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Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Ferrari, Las Vegas Grand Prix’sinde iki pilotunun da karıştığı olayın ardından takım içindeki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Charles Leclerc’in Lewis Hamilton ile yaşadığı temas nedeniyle 10 saniye zaman cezası alması, Ferrari Takım Patronu Frederic Vasseur’ün sert açıklamalar yapmasına neden oldu.
Sky Sports’a konuşan Vasseur, Leclerc’e Hamilton’ı geçmeye çalışmaması yönünde açık talimat verdiklerini ve önlerindeki rakipleri yakalamaya odaklanmalarını istediklerini söyledi.
Vasseur, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi: “Bunlar kabul edilemez. Leclerc’e Hamilton’ı geçmeye çalışmamasını ve önümüzdeki araçları yakalamaya odaklanmamızı açıkça söylemiştik. Leclerc bütün takımı cezalandıran bir hata yaptı ve bu kesinlikle kabul edilemez. Özellikle Meksika’da yaşananlardan ve Brezilya’da yaptığımız tüm konuşmalardan sonra bu olamaz!"
Vasseur, olayın ardından Leclerc hakkında bazı kararlar alınacağını da doğruladı.
“Aracı ben veya mühendisler kullanmıyor. Elbette bazı önlemler almamız ve kararlar vermemiz gerekecek. Ancak bunu bu akşam yapmayacağız. Sakin kalmalı ve ardından gerekli adımları atmalıyız. İki bin kişinin emeğini bu şekilde boşa çıkaramazsınız. Podyuma çıkabilecek potansiyele sahiptik.”
Vasseur’ün açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise Hamilton ve Leclerc arasındaki ilişkiye yönelik sözleri oldu.
“Baskı kesinlikle artıyor. Son dönemde aralarındaki durum kontrol edilemez hâle geliyor. Sonuçta aralarında insani bir anlaşmazlık var; sorun takım ile onlar arasında değil. Birbirlerine saygı göstermeleri gerekiyor. Aynı zamanda takıma da saygı duymalılar."
"Fabrikada, evlerinde ve takımda çalışan herkes adına son derece hayal kırıklığına uğradım. Bunu kabul etmek gerçekten çok zor. Herkes kazanmak için büyük bir emek veriyor. Bugün yarışırken birbirlerine karşı mücadele etmek yerine takımı düşünmeleri gerektiği mesajını verdik. Gördüğümüz sonuç ise bu oldu.”
"Lewis ile anlaşırken bu noktaya geleceğimizi hayal etmemiştim."
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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