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Formula 1 Hollanda GP

Vasseur'den Alonso'ya: "Birinin favori olduğumuzu söylemesine ihtiyacım yok"

Frederic Vasseur, Fernando Alonso'nun Monza'da Ferrari'nin favori olacağına ilişkin iddialarına cevap verdi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Fernando Alonso geçtiğimiz günlerde Ferrari ve önümüzdeki yarışlardaki başarı şansı hakkında sürpriz bir iddiada bulundu.

Ferrari takım müdürü Frederic Vasseur, Fernando Alonso'nun İtalyan takımının önümüzdeki yarışlar için favori olduğu yönündeki iddiasına yanıt verdi.

Ferrari son zamanlarda sıralamada geriye düştü ve genellikle Red Bull, McLaren ve Mercedes'in ardından en hızlı dördüncü takım oldu.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari'nin Charles Leclerc ile podyum elde ettiği Hollanda Grand Prix'sinin ardından Alonso, Maranello merkezli ekibin önümüzdeki hafta sonu Monza'da “yenilmesi gereken takım” olacağını öne sürdü.

Vasseur bu iddiayı ciddiye almadı ve takımının önümüzdeki etkinlikler için farklı bir yaklaşım benimsemeyeceğini belirtti.

Vasseur medyaya yaptığı açıklamada, “Eğer bize baskı yapmaya çalışıyorsa, Fernando Alonso'nun Twitter'ını okumayacağımdan emin olmalı.” 

“Benim Twitter'ım yok!”

“Birinin bana favori olduğumuzu ya da olmadığımızı söylemesine ihtiyacım yok. Tamamen aynı yaklaşıma sahip olacağız.”

“Önümüzdeki iki ya da üç yarışta daha iyi durumda olacağımızı umuyorum. Geçen yıl bu pistlerde çok daha iyi durumdaydık.” dedi.

Ferrari geçen yıl Monza'da bir podyum elde ettikten sonra Singapur'da zafere ulaşarak geçen sezonki şampiyonada Red Bull dışındaki galibiyeti elde eden tek takım oldu.

Vasseur, Ferrari'nin bu hafta sonu Monza'da, son yarışlara kıyasla daha yüksek bir standartta performans göstereceğinden emin ve küçük kazanımların yaratabileceği farkın altını çiziyor.

“Bu bir ayrıntı meselesi. Kısa virajlarda daha iyi durumda olmamız vb. bize yardımcı olacaktır.”

“Ve eğer bir ya da iki onda birlik bir adım atabiliyorsanız, bu oyunun kurallarını değiştirir. Ancak herkesin kendini geliştirdiğini de biliyoruz.”

“Ayrıca Zandvoort'ta Lando ile aramızda büyük bir fark olduğunu da biliyoruz. Bu da yapacak çok işimiz olduğu anlamına geliyor.”

“Monza'ya, Bakü'ye ya da başka bir yere asla kolay olacağı hissiyle gitmeyeceğim.” diye ekledi.

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