Vasseur: "Zhou'nun 30 milyon euro getirdiği iddiası saçmalık"

Şu anda aptal sezonun ana konusu Alfa Romeo'daki ikinci koltuğun hangi pilota gideceği gibi görünüyor. İsviçreli ekip, sezon sonunda Formula 1'den emekli olacağını açıklayan Kimi Raikkonen'in yeri için Mercedes'ten ayrılan Valtteri Bottas'la anlaştı.

Ancak Antonio Giovinazzi'nin koltuğuyla ilgili epey spekülasyon var. Şu anda koltuk için Giovinazzi, Mick Schumacher, Guanyu Zhou, Nyck de Vries ve Oscar Piastri gibi pilotların adı geçiyor.

Genel görüş bu koltuğun şu anda Formula 2'yi ikinci götüren Zhou'ya gideceği yönünde ve takıma yakın kaynaklar da bunu işaret ediyorlar.

İddiaya göre Zhou'nun sponsorları 30 milyon dolarlık bir finansal ödeme yapmayı kabul ediyorlar ve bu da Çinli sürücüyü, diğerlerinin önüne geçiren etkenlerin başında geliyor.

GPFans Global'e konuşan Vasseur, 30 milyon dolarlık sponsor paketiyle ilgili iddialar sorulduğunda şöyle dedi: "Verdiğiniz bu rakamlar tam bir spekülasyon ve saçmalık."

"Bana, bazı sürücüler hakkında sorular soruldu ve onlar Formula 2'de zirvede olan çocuklardı. Piastri mesela harika bir iş yapıyor, Zhou da ikinci sırada yer alıyor ve orada şampiyonluk için çekişiyor. Yani Formula 2'yi düşünmemiz gerekiyor."

"Son birkaç yıla bakarsanız, Formula 2'den gelen tüm genç sürücüler harika işler çıkardılar. Bu da Formula 2 pilotlarının benim için bir tür seçenek olduğu anlamına geliyor. Fakat tek seçeneğimiz onlar değiller."

"Şu anda elimizde Antonio var. Takımı çok iyi biliyor ve işini iyi yapıyor. Zandvoort ve Monza'da iki etkileyici sıralama turları geçirdi."

"Şahsen onun ilerleme kaydettiği görüşündeyim." dedi.

Vasseur, yeteneğin kendileri için paranın önünde olduğunu söyledi.

Vasseur, "Benim için en önemli şey takımın sahip olduğu performans. Benim işim tamamen buna odaklanmak."

"Tabii ki bir noktada bütçeyi de göz önünde bulundurmak lazım ve bu, her takım için geçerli olan bir şey. Eğer bu konuyu, [pilotun] ülkesini veya başka bir yönünü dikkate almadığını söyleyen biri varsa tamamen saçmalıyordur."

"Fakat bizim açımızdan günün sonunda hedef, saf hız olacak. Yani farklı alanlara odaklanacağız." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images