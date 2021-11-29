Vasseur: "Zhou sayesinde sponsorların ilgisi, son 25 yıldan daha fazla"

Alfa Romeo, 2022 sezonu için çaylak pilot Guanyu Zhou ile anlaştı ve Çinli sürücü, İsviçreli ekipte Antonio Giovinazzi'nin yerini alacak.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, daha önce Zhou'nun getirdiği finansal desteğin, Valtteri BOttas ile takım arkadaşı olmasındaki etkenlerdne birisi olduğunu söylemişti.

Şimdi Alfa Romeo takımına büyük bir sponsor ilgisi var. Zhou'nun kendi sponsorları dışında pek çok Çinli firma, gelecek yıl F1'de yarışan ilk Çinli sürücü olan Zhou'yu desteklemek adına Alfa Romeo ile görüşüyor.

Vasseur, Zhou'nun gridde olmasının spor büyük bir fırsat olduğunu kabul etti ve duyurudan bu yana büyük bir sponsor ilgisiyle karşı karşıya olduklarını doğruladı.

Vasseur, Motorsport-Magazin'in röportajında şöyle dedi: "Herhangi bir rakam vermek istemiyorum ama finansal anlamda destek olacağı kesin."

"Zhou'nun getirdiği şeyin bu (para) olduğunu söyleyemem fakat bence [takıma] çok fazla ilgi var. Bunun şirket için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum çünkü son birkaç hafta içerisinde bizi, son 25 yılda olduğundan daha fazla sponsor aradı."

"Bunun şirket açısından, mevcut sponsorlar da dahil olmak üzere herkes için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum."

"Bütçenin durumu konusunda bazı karışıklıklar var ama bizim için, şirket için ve diğer takımları hatta genel olarak Formula 1'in tamamı için harika bir fırsat."

"Benim açımdan bu, eğer Zhou pistte iyi performans sergilerse işe yarayabilir. Bunun bir denge meselesi olduğunu düşünüyorum ve Formula 2'de neler yaptığına baktığımızda, aynı şeyi Formula 1'de de de yapabileceğini düşünüyorum."

Alfa Romeo, büyük kural değişiklikleri öncesinde iki yeni pilotla yarışacağını açıklayan tek takım.

Vasseur, "Her şeyden önce Valtteri'yi çok iyi tanıyorum. Çok sayıda pole pozisyonu aldı. Monza'dan beri üç pole pozisyonu aldı, Lewis'ten daha fazlaydı. Bence bu, iyi bir kıyas noktası (gülüyor)."

"Bu yönü etme sebeplerimizden biri de, 2021'den sonra araçlar çok farklı olacağı için, bir tür sürekliliğe sahip olmanın, mantıklı olup olmayacağından emin olmamamdı."

"Yine de, böyle zamanlarda en azından çok fazla Formula 1 tecrübesi olan birine ihtiyacınız vardır. Sezona iki çaylakla başlamak zor olurdu. Ayrıca sadece altı günlük bir testimiz olacağı için, bu çılgınlık olurdu."

"Fakat 2021'den sonra sürekliliğe sahip olmak bana göre çok büyük bir konu değil." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images