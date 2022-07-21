Vasseur: "Zhou sadece para için burada değil"

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Zhou'nun tarihin ilk Çinli pilotu olarak Formula 1'e girişi, sporun patronları tarafından memnuniyetle karşılandı, nitekim Zhou'nun varlığı, Çin pazarındaki etkinin de artışı anlamına gelmekte.

Bu etkiden faydalanmayı amaçladığını açıkça belirten Alfa Romeo, SenseTime ve AMX gibi birkaç Çinli şirketle anlaşma sağlamış olmalarına rağmen, işlerin istedikleri kadar hızlı ilerlemediğini düşünmekte.

Motorsport.com'a konuşan Vasseur, Çinli sponsorların ne derece ilgi gösterdiği sorulduğunda, "Şimdiye kadar biraz zordu. SenseTime ile (1 Temmuz'da duyurulan bir anlaşma) imzaladık, Şubat'ta da AMX gelmişti. Çin'den sahip olduğumuz iki ana sponsor bunlar."

"Biraz zaman alacağına ikna oldum, ama belki de yeni sponsorları çekmek için önce Zhou'nun düzenli puanlar alması gerekiyor."

"Tonlarca temas kurmuş durumdayız, dolayısıyla ortaklığın işe yaradığını hissediyoruz. Ancak süreç çok yavaş ilerliyor."

"Şimdi ikinci Çinli sponsorumuz [SenseTime] ile anlaştık, bu iyi bir hamle ve bundan memnunum. Uzun bir süreçten geçeceğimizi biliyorum."

Potansiyel sponsorlukların, Zhou ile anlaşmanın bir artısı olduğunu her zaman açıkça beliren Vasseur, Çinli gencin sadece para için seçildiğini öne süren yorumlara da karşı çıkıyor.

Bu durum hakkında Vasseur, "Padokta işimizi anlamayan çok sayıda salak olduğunu biliyorsunuz. Bunun sebebi, aptallara daha becerikli olduğu için ilerleme şansı vermemiz değil."

“Günün sonunda en iyisi az konuşup çok iş yapmaktır, Zhou'da bunu yapıyor."

“Bu aptalca yorumlar masaya geldiğinde Zhou ile konuştum. Ona, 'Zhou, önemli değil, piste çıkmak zorunda kalacaksın, bugün ne düşündükleri ve ne söyledikleri önemli değil, takımdan destek alacaksın ve en önemlisi bu. Bu yüzden herkese ne kadar iyi olabileceğini göster' dedim."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: DPPI