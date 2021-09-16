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Formula 1 Haberler

Vasseur: “Zhou kesinlikle Alfa Romeo’nun listesinde”

Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Alfa Romeo takım patronu Frederick Vasseur, Formula 2 sürücüsü Guanyu Zhou’nun 2022 sürücü adaylarından biri olduğunu söyledi.

Vasseur: “Zhou kesinlikle Alfa Romeo’nun listesinde”

Bu sezonun sonunda Kimi Raikkonen’in emekli olacağını açıklamasının ardından Alfa Romeo, gelecek sezon için Valtteri Bottas’la anlaşmıştı.

Takımın ikinci koltuğunun sahibi henüz belli değil, ancak birçok sürücünün ismi bu koltukla anılıyor.

Takımın mevcut sürücüsü Antonio Giovinazzi, en büyük adaylardan biri ancak Formula 2 sürücüsü Zhou’nun da ismi çokça bu koltukla anılıyor.

Takım patronu Vasseur, ikinci sürücüye ne zaman karar verileceği sorulduğunda, “Karar verilir verilmez!” diyerek şaka yaptı ve devam etti: “Her zaman, alt serilere de göz atmak istediğimizi söyledik. F2’de Monza ve Sochi’de art arda yarışlar yapıyorlar ve muhtemelen Eylül ayının sonlarında hissedarlarla bu konuyu tartışacağız.”

“Listedeki isimleri vermek istemiyorum, çünkü listedeki isimlerden birini unutursam bu bir drama olur.”

“Franz Tost da gridin yarısıyla konuşuyor, çünkü aynı padoktayız. Listede beş, altı kişi var.”

Alfa Romeo genç sürücü programında yer alan ve F2’de mücadele eden 18 yaşındaki Theo Pourchaire’in takıma katılma ihtimali sorulduğunda ise Vasseur, “Theo’nun iyi bir iş yaptığını düşünüyorum. Özellikle Monaco ve Silverstone’da çok iyi işler yaptı.”

“Ancak Theo’ya hem hız hem de eğitim anlamında gelişmesi için zaman vermeliyiz. Daha iki ay önce 17 yaşındaydı. Umarım yaz aylarında ehliyetini almıştır!”

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

“F1 çok karmaşık. Çok sınırlı test günlerimiz var. Gelecek sene tüm takımlar tamamen yeni araçlara sahip olacak. Dayanıklılık sorunları yaşayabiliriz. Bahreyn’e çok az kilometre kat ederek gelebiliriz. Bunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Bu, sürücüler için de kolay değil. Elbette onlara bu konuda zaman vermeliyiz.”

Zhou’nun listede olup olmadığı sorulduğunda ise Vasseur şöyle konuştu: “O da F2’deki diğer şampiyona adayları gibi iyi bir iş yapıyor. Sezonun başlarında birkaç yarış kazandı.”

“Bildiğiniz gibi bu sezon F2, geçtiğimiz seneler göre biraz farklı. Bahreyn’e gittiler, sonrasında da Monaco ve Bakü’de yarıştılar. İlk normal pist ise Silverstone’du. Monza ve Sochi’nin biraz daha geleneksel olduğunu düşünüyorum.”

“Genç sürücülerin gelişimine göz atacağız. Sonrasında ise neler olduğunu ve onların nerelerde olacaklarını göreceğiz.”

“Zhou F2’de iyi bir iş yapıyor. Kesinlikle listemizde. Sadece Çinli olmasından dolayı değil, F2’de şampiyonluk adaylarından olduğu için. Bazı yarışlar kazandı ve F1’deki her takımın onu izlediğini düşünüyorum.”

“Ancak dediğim gibi, F2’deki ilk dört hafta sonu biraz farklıydı. Artık daha standart pistlere geliyorlar. Ve F2’deki genç sürücüler artık daha tecrübeli ve önümüzdeki birkaç hafta sonunda bizim nerede olacağımızı ve F2’deki her bir sürücünün ne derecede gelişeceğini göreceğiz.”

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