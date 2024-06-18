Vasseur: "Zayıf noktam olumsuzluklara odaklanmam"

Frederic Vasseur Ferrari'nin başına geçmesinin ardından takımı pozitif yönde değiştirmeyi başarmış gibi görünüyor.

Takımı hem yönetim hem de yarış anlamında değiştiren Vasseur, geleceğe yönelik attığı adımlarla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde NYT'ye verdiği bir röportajda Vasseur, pozitif noktaları olsa da daha iyiye gitmesi gereken noktalar olduğunu söyledi.

Vasseur, "Zayıf yönlerimden biri -en azından çok güvendiğim eşime göre- sürekli olumsuzluklara odaklanmam."

"Bu profesyonel bir durum. Her zaman daha iyi sonuçlar almaya, geride kaldığımız yerleri güçlendirmeye çalışıyorum ve bazen iyi yaptığımız şeylere dikkat etmiyorum."

"Bana 'Birine aferin demelisin!' diyor. Bu konuda en iyisi olmadığım doğru. Ben daha çok nerede gelişmemiz gerektiğine odaklanıyorum."

"Geliştirilecek bir alan varsa, bunu düşünüyorum."

"Ancak takım patronu olarak daha pozitif olmam gerektiğinin de farkındayım." dedi.