Vasseur: "Zayıf noktam olumsuzluklara odaklanmam"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, kişisel olarak zayıf noktalarından birisinin "olumsuzluklara odaklanması" olduğunu söyledi.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari F1
Fotoğraf: Nikolaz Godet
Frederic Vasseur Ferrari'nin başına geçmesinin ardından takımı pozitif yönde değiştirmeyi başarmış gibi görünüyor.
Takımı hem yönetim hem de yarış anlamında değiştiren Vasseur, geleceğe yönelik attığı adımlarla da dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde NYT'ye verdiği bir röportajda Vasseur, pozitif noktaları olsa da daha iyiye gitmesi gereken noktalar olduğunu söyledi.
Vasseur, "Zayıf yönlerimden biri -en azından çok güvendiğim eşime göre- sürekli olumsuzluklara odaklanmam."
"Bu profesyonel bir durum. Her zaman daha iyi sonuçlar almaya, geride kaldığımız yerleri güçlendirmeye çalışıyorum ve bazen iyi yaptığımız şeylere dikkat etmiyorum."
"Bana 'Birine aferin demelisin!' diyor. Bu konuda en iyisi olmadığım doğru. Ben daha çok nerede gelişmemiz gerektiğine odaklanıyorum."
"Geliştirilecek bir alan varsa, bunu düşünüyorum."
"Ancak takım patronu olarak daha pozitif olmam gerektiğinin de farkındayım." dedi.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari F1
Fotoğraf: Nikolaz Godet
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