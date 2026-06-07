Vasseur yeniden pistte: Ferrari takım patronu Monako yarışı öncesi padoka döndü
Ferrari takım patronu Fred Vasseur, hastanede gözetim altında tutulmasının ardından Monaco Grand Prix'si öncesinde Formula 1 padokuna geri döndü.
Frederic Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Ryan Pierse / Getty Images
58 yaşındaki Fransız yönetici, cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarında Ferrari'nin gösterdiği güçlü performansı yerinde takip etmiş ve takımının her iki seansı da ilk iki sırada tamamlamasında rol oynamıştı. Ancak Vasseur, sağlık kontrolleri nedeniyle cumartesi günkü sıralama turlarında pistte yer alamamıştı.
Ferrari tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Fred Vasseur bugün pistte olmayacak. Yapılan bazı sağlık kontrollerinin ardından Fred, yerel bir sağlık kuruluşunda gözlem altında tutulacaktır. Sağlık durumuyla ilgili başka bir bilgi paylaşılmayacaktır. Kendisine acil şifalar diliyor ve en kısa sürede pistte yeniden görmeyi umuyoruz."
Lewis Hamilton, Ferrari SF26
Fotoğraf: Erik Junius
2023 sezonunun başından bu yana Ferrari takım patronu olarak görev yapan Vasseur, Monako yarışı öncesinde yeniden takımın başına döndü.
Monaco hafta sonuna favori olarak gelen Ferrari, antrenman seanslarındaki etkileyici performansını sıralama turlarına taşıyamadı. Pole pozisyonu Mercedes pilotu Kimi Antonelli'nin olurken, Max Verstappen ikinci sırayı aldı. Lewis Hamilton ise Ferrari adına üçüncü sırayı elde etti.
Charles Leclerc ise sıralama turlarının son bölümünde geçici pole pozisyonunu elinde bulundurmasına rağmen rakiplerinin zaman geliştirmesiyle geriye düştü. Monakolu pilot ayrıca son hızlı tur denemesinde Tabac virajında bariyerlere temas ederek evindeki yarış için pole pozisyonuna ulaşma fırsatını kaçırdı.
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