Vasseur: "Yeni kurallar, takımların düşünce biçimini değiştirdi"

Alfa Romeo, geçen sezonki 22 yarışta sadece 13 puan toplayabildi ve yılı, Haas F1'in bir sıra önünde dokuzuncu sırada noktaladı.

İsviçreli ekip de, 2022 aracına erkenden odaklanan takımlardan birisi oldu ve bu yüzden 2022'ye büyük beklentilerle giriyorlar.

Takımlar, ellerindeki bütçeyi mümkün olan en etkili şekilde kullanmak zorunda kalacaklar ve bunun, yeni bir kural dönemine denk gelmesi de takımların işini zorlaştırıyor. Çünkü eğer gelişimde hata yaparlarsa, harcanan tüm para boşa gidecek ve bunun geri dönüşü olmayacak.

Gelecek yıl çaylak Guanyu Zhou ve tecrübeli Valtteri Bottas'la yarışacak Alfa Romeo'nun patronu Fred Vasseur, bütçe sınırının ve yeni kuralların, takımları düşünce biçimini gözden geçirmeye ittiğini söyledi.

GPFans'e konuşan Vasseur, "Bana göre aracın gelişimine bütçe sınırı altında sıfırdan başlamamız iyi oldu."

"Sadece şasi değişikliğinden daha fazlası ve aracı diğer senenin bütçe sınırında geliştirmeniz gerektiği için mentalite ve yaklaşımda tamamen değişiklik yapmanız gerekti." dedi.

Alfa Romeo'nun zaten "bütçe sınırının altında" olduğunu söyleyen Vasseur, daha büyük takımların daha çok zorlanacağını söyledi.

"Bunun büyük takımlar için daha da büyük bir mücadele olduğunu düşünüyorum."

"Eğer bu şekilde devam edersek, iki ya da üç yıl içinde bütçe sınırı seviyesinde olacağımızı da hesaba katmalıyız."

"Bu, zihniyet değişikliğini önceden hesaba katmamız gerektiği anlamına geliyor, ki F1'in zihniyeti hiçbir zaman böyle olmadı."

"Şimdiye kadar Formula 1'in zihniyeti, maksimum harcama yapmak adına maksimum bütçeyi bulmak üzerineydi ve performans odaklıydı."

"Şimdi verimliliğe odaklanmanız gerekiyor. Bu, bir şirket için büyük bir zihniyet değişikliği fakat aynı zamanda hem de iyi hem de güzel bir mücadele."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Alfa Romeo