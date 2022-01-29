Vasseur: "Yeni bir sürücü seçmek kolay bir karar değil"

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Alfa Romeo, Kimi Raikkonen'in emekli olması ve Antonio Giovinazzi'nin de tam anlamıyla bekleneni verememesinden ötürü 2022 için iki yeni pilot arayışındaydı.

Takım, 2019, 2020 ve 2021 yıllarını aynı sürücü kadrosuyla geçirdiği için, böyle bir arayış içerisinde girmek zorunda değildi. Fakat 2022 için işler değişti.

Sonunda Vasseur, Raikkonen'in yerine daha önce GP3 serisinde birlikte çalıştığı Valtteri Bottas'la anlaşma sağladı. Fin pilotun Mercedes'te elde ettiği başarılar, kendisini nispeten kolay bir seçim yaptı.

Diğer yandan takım arkadaşını belirleme pek de kolay değildi. Takım, Giovinazzi'yi tutmak, Oscar Piastri, Guanyu Zhou ve Nyck de Vries gibi isimlerden birisini seçmek arasında tercih yapmak zorunda kaldı.

Sonunda takım, 2022 için Çinli Guanyu Zhou ile anlaştı.

Vasseur, GPFans ile olan röportajında şöyle dedi: "Sürücülerle alakalı bir seçimde bulunmak asla kolay değildir."

“Kolay bir seçim olduğunu söyleyen bazı meslektaşlarım olduğunu görebilirsiniz fakat bizim için durum asla net değildi çünkü bu, çok önemli bir seçimdi."

"Sponsorları nasıl çekeceğimizi ve diğer karmaşık şeylerin kombinasyonunu düşünmeliyiz ancak takım içerisindeki atmosfer de önemli bir parametre."

"Sadece hızdan bahsetmiyorum. Bu, ele alınan parametrelerden birisi. Aynı zamanda takıma gelen kişinin ne kadar iyi uyum sağlayacağı, kariyerinin hangi aşamasında olduğu, nereye ulaşmak istediği, iki araç arasındaki işbirliği gibi şeyler de var."

"Hız, sponsor ve bütçeye ihtiyacımız var. Bu, çok karmaşık ve zor bir karardı."

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool