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Formula 1 Hollanda GP

Vasseur: "Yarışı puanlar alarak tamamlamalıyız"

Fred Vasseur, zorlu pist koşullarının takım için büyük bir sınav olduğunu söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Zandvoort’taki zorlu pist koşullarının takım için büyük bir sınav olduğunu ve yarışta iyi bir performans göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Vasseur, Ferrari’nin bu sezonki puan kayıplarının büyük bir sorun oluşturduğunu ve bu durumu telafi etmeleri gerektiğini belirtti.

Fransız takım patronu, takımın bu sezonki en büyük sorunlarından birinin uzun ve hızlı virajlarda yaşadığı zorluklar olduğunu söyledi ve sonuç olarak bu durumun Zandvoort gibi pistlerde Ferrari'yi performansını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Erik Junius

"Bu pist, özellikle 7 ve 8. virajlardaki gibi çok hızlı virajları olan karmaşık bir pist."

"Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da uzun ve hızlı virajlarda zorlanıyoruz."

"Bu bizim için bir meydan okuma."

"Zıplama sorununda ilerleme kaydettik ancak aracın limitleriyle başa çıkmak zorundayız."

"Sezon sonuna kadar bizim için daha uygun pistler olacak ama burada puanlar almak çok önemli."

"Çünkü zorlandığınızda bile puan almanız büyük bir fark yaratır."  

"Kanada, İspanya ve İngiltere’de bunu başaramadık ve o yarışlarda çok puan kaybettik."

"Bugün Red Bull'dan 60 puan gerideyiz. Bu yüzden iyi bir yarış çıkarmak ve puanlar almak çok önemli olacak."

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