Vasseur: "Yarışı puanlar alarak tamamlamalıyız"
Fred Vasseur, zorlu pist koşullarının takım için büyük bir sınav olduğunu söyledi.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Zandvoort’taki zorlu pist koşullarının takım için büyük bir sınav olduğunu ve yarışta iyi bir performans göstermeleri gerektiğini vurguladı.
Vasseur, Ferrari’nin bu sezonki puan kayıplarının büyük bir sorun oluşturduğunu ve bu durumu telafi etmeleri gerektiğini belirtti.
Fransız takım patronu, takımın bu sezonki en büyük sorunlarından birinin uzun ve hızlı virajlarda yaşadığı zorluklar olduğunu söyledi ve sonuç olarak bu durumun Zandvoort gibi pistlerde Ferrari'yi performansını olumsuz etkilediğini vurguladı.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Erik Junius
"Bu pist, özellikle 7 ve 8. virajlardaki gibi çok hızlı virajları olan karmaşık bir pist."
"Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da uzun ve hızlı virajlarda zorlanıyoruz."
"Bu bizim için bir meydan okuma."
"Zıplama sorununda ilerleme kaydettik ancak aracın limitleriyle başa çıkmak zorundayız."
"Sezon sonuna kadar bizim için daha uygun pistler olacak ama burada puanlar almak çok önemli."
"Çünkü zorlandığınızda bile puan almanız büyük bir fark yaratır."
"Kanada, İspanya ve İngiltere’de bunu başaramadık ve o yarışlarda çok puan kaybettik."
"Bugün Red Bull'dan 60 puan gerideyiz. Bu yüzden iyi bir yarış çıkarmak ve puanlar almak çok önemli olacak."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Vasseur: "Ferrari daha fazla risk almalı"
Vasseur: "Sainz, Williams'da kendini evinde gibi hissedecek"
Vasseur: "Takım telsizini yayına vermemek Formula 1 adına iyi olmaz"
Sainz: "Antrenmanda yaşadığım sorunun bedelini ödedim"
Sainz: "İki araçla birden pistte olmalıydık"
Leclerc: "Galibiyet için yapılacak çok şey var"
Son Haberler
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı vefat etti
Marko: "Şampiyonluk tehlikede"
Wolff: "Performansımızın düşmesi çok şaşırtıcı"
Vowles, Sargeant'ın yerine Lawson'ı getirmek için Red Bull ile görüştü!
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar