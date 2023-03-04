Vasseur: "Yarışı düşünmek zorundaydık"

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Ferrari, sıralama turlarında güçlü bir performans sergiledi fakat Charles Leclerc, son bölümde ikinci bir deneme yapmamayı tercih etti.

Görünüşe bakılırsa Ferrari, lastik aşınması çok fazla olduğu için lastik saklamayı tercih etti ve bundan ötürü de Leclerc'i ikinci kez piste yollamadı.

Hal böyle olunca Ferrari taraftarları İtalyan ekibin stratejisini eleştirdiler.

Ferrari patronu Vasseur, "Sıralama turları oldukça iyi geçti. Sıralama turlarından önce elimizde net bir tablo yoktu çünkü kimse aynı yakıt yükleriyle çalışmadı ya da aynı hazırlık çalışmalarını yapmadı."

"Ancak Red Bull'larla mücadele içindeydik ve Charles'la birlikte yarınki yarış için bir set yumuşak lastik saklamayı tercih ettik."

"Bunun doğru seçim olduğunu düşünüyoruz. Carlos ilk denemede biraz daha sınırdaydı. Bu yüzden ikinci lastiği taktık ve daha iyi oldu."

"Leclerc için bir set yumuşak lastik saklama konusunu -öncesinde- pit duvarında konuşmuştuk. Puanların pazar günü verileceğini biliyoruz, bu yüzden bizim için yarışa hazırlanmak önemliydi. Bahreyn'de bir set yeni lastiği saklamanın çok önemli olduğunu gördük."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Örneğin Monte-Carlo'da aynı şeyi yapmayız, pistten piste değişiyor. Bence takım genel olarak çok iyi bir iş çıkardı."

"Sürücüler çok rekabetçi insanlar. Onlara yarış için pole mücadelesini feda etmeleri gerektiğini söylemek kolay değil. Ancak bunu daha önce tartışmıştık. Charles ve takımla bunu yapmaya karar verdik. Şimdi bunu uyguladık."

"Yarından ne bekleyeceğimi henüz bilmiyorum. Beklentilerim var ama tam olarak ne olacağını bilmek her zaman zordur. Geçmişte lastik aşınması yaşadığımızı biliyoruz, bu yüzden daha temkinli davrandık ve yeni bir setle başlayacağız."

"Sezon yarın gece sona ermiyor, bu nedenle sezon boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmak adına yaklaşımımızı korumamız gerekiyor."

"Sezon öncesi testlerde sürücüler tamamen farklı koşullarda çalışıyor çünkü sabah ve öğleden sonra seansları arasında yaklaşık 30 derece fark var. Bu nedenle seansları karşılaştırmak zor. Carlos dün birkaç parça denedi ve ideal değildi ama takım harika bir iş çıkardı, Carlos dördüncü başlayacak ve iyi bir iş çıkardığını söylemek gerekiyor." dedi.

Charles'ın Q3'te ikinci bir deneme yapması halinde ne kadar gelişebileceği sorusuna Vasseur, "Bunu bilmek zor. Max kendini geliştirmeyi başardı ve biz de aynısını bekleyebilirdik."

"Belki yine Max ile mücadele edebilirdi ama biz duygusallığa kapılmadan yarışa odaklanmaya karar verdik. Bu konuda anlaşmıştık ve planımızı değiştirmedik."

"Kendimize odaklanmalıyız. Bir aşınma sorumuz olduğunu biliyoruz ve başkalarına bakmamalıyız, kendimize odaklanarak nerede olduğumuzu anlamalıyız."

"Birileriyle savaşmaya çalışmamalıyız. Aşınmayı yönetmeliyiz. Bunu yaparsak sonuç gelecek."

"Şimdilik mutluyum ama puanlar yarın gelecek. Taraftarlar gibi biz de sekizinci bitirmeyi beklemiyoruz. Yarın için şimdiden bir tablo çizmek zor ama bu her halükarda sezonun henüz başlangıç noktası olacak."

"Yarın podyumda olmaya çalışacağız." cevabını verdi.