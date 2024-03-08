Vasseur: "Yarış tempomuz iyi görünüyor"

Ferrari, Suudi Arabistan Grand Prix'sinin perşembe günkü antrenmanlarının sonunda sıralamanın üst sıralarında yer almasa da ancak her iki araç da yarış temposuyla ilgili olumlu işaretler verdi.

İkinci antrenman seansının sonunda Vasseur, ekibin yaptığı çalışmayı yorumladı ve özellikle yarış simülasyonundan memnun olduğunu belirtti.

Ferrari'nin takım patronu, "Seans genel olarak beklediğimiz gibi geçti."

"Yarış temposunda iyiydik, oldukça tutarlıydık ve performansımız yerindeydi. Carlos için zor olsa da bizim için iyi bir seans olduğunu söyleyebilirim. Ancak onun durumu göz önüne alındığında iyi bir iş çıkardı." dedi.

Perşembe günü Ferrari pilotları rakiplerine göre daha yüklü arka kanatlarla yarıştı, ancak Vasseur'e göre yarın neredeyse herkes aynı yük seviyesinde birleşecek.

"Kullanılan yere basma kuvveti seviyesiyle ilgili olarak, birkaç istisna dışında hepimizin aynı noktada birleşeceğini düşünüyorum."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Pilotların piste iyi uyum sağlaması için bu şekilde çalıştık. Bugün ve yarın arasında pistte büyük bir gelişme olacak ve yarın hepimizin aynı yük seviyesine sahip olacağından eminim."

Leclerc yarış simülasyonunu yumuşak lastik üzerinde gerçekleştirirken, Sainz orta lastiklerle tur attı.

Vasseur, Monakolu pilotun stint'i ile ilgili yapılan seçimi şu şekilde açıkladı: "Geçen yıl Charles ile yarışta yumuşak lastikle çalışma fırsatımız oldu."

"Cezadan sonra 12. sırada geri dönmüştü ve ona bir set yumuşak lastik taktığımızda oldukça iyi bir performans sergilemişti."

"Yumuşak lastiklerin bozulması göz önünde bulundurulduğunda, onun açısından kötü bir stint değildi. Farklı bir şey denemek için bir şanstı."