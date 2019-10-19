Vasseur: “Yarış hızı bulmak, sıralama hızı bulmaya göre daha kolay”

Antonio Giovinazzi, Suzuka’daki sıralama turlarında 11. olmuştu. Ancak yarışta hem kendisi hem de takım arkadaşı Kimi Raikkonen hız eksikliği yaşamıştı.

İkili, yarışı 13. ve 15. sıralarda tamamlamış ve Raikkonen, yarış hızlarının olması gereken seviyede olmadığını söylemişti.

Son zamanlarda alınan kötü sonuçların sinir bozucu olmasına rağmen -yaz arasından bu yana Giovinazzi bir dokuzunculuk ve bir onunculuk elde ederken, Raikkonen puan alamadı- Vasseur, C38’in tek tur hızının cesaret verici olduğunu söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Vasseur, “Paniğe gerek yok. Her seferinde farklı bir senaryo oluyor. Eğer sıralama turlarında bir saniye geride olsaydık endişelenirdim, ancak durum böyle değil. Yarışı yönetmek zor olabilir, ancak yarış hızını bulmak, sıralama turu hızını bulmaktan daha kolay.”

“Örneğin Spa’da ilk virajda beşinci sıradaydık. Monza’da Q3’teydik. Bazen 0.1 saniye hızlı veya yavaş olduğunuzda durumun tamamen farklı olabileceğini hissediyorsunuz. Bu konuda her zaman dikkatli olmalıyız.”

“Suzuka’da sıralama turlarındaki hızımız iyiydi, Renault’ların ve Racing Point’lerin önündeydik. Antonio çok az farkla son bölümü kaçırdı. Bazen 0.2 saniye önde oluyorsunuz ve günün yıldızı oluyorsunuz.”

“Neyin yanlış olduğunu bilmek zor. Yarışta istikrarlı olma konusunda zorlanıyoruz ve son iki, üç yarışta sorun buydu.”

“Suzuka yarışının ilk bölümü felaketti. Felaket belki aşırı bir tabir olur, ancak çok zorluydu. Yumuşak lastikle beraber son stintte hızımız vardı ve güçlü bir son bölüm geçirdik ancak çok geçti.”

“Yarış hızında bir saniye gerideydik. Renault iyi bir örnek olur. Sıralama turlarında ortalıkta yoklardı, ancak yarışta çok iyi bir iş yaptılar. Racing Point, sıralama turlarında arkamızdaydı ancak yarışta çok daha hızlılardı.”

“Sonuçlara dikkat etmeliyiz, ancak bunun saf hızdan ziyade farklı hamurlarla daha istikrarlı olmakla ilgili olduğunu düşünüyorum.”

“Pist düzenine veya pist sıcaklığına bağlı olarak bazen doğru aralıkta oluyorsunuz, bazen olmuyorsunuz.” ifadelerini kullandı.