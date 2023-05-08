Vasseur: "Yapacak çok iş var"

Miami, Ferrari için sezonun en tuhaf yarışlarından birisi gibi görünüyordu. Takımın tam olarak ne kadar hızlı olduğu, hafta sonu boyunca belirsizdi.

Zaman zaman en iyi ikinci takım, zaman zaman da dördüncü en iyi takım görüntüsü çizdiler.

Carlos Sainz'ın beşinci, Charles Leclerc'in ise yedinci olduğu yarışın ardından konuşan Vasseur, "Yapacak çok işimiz olduğuna şüphe yok."

"Hafta sonuna dair tüm sonuçları analiz etmemiz gerekiyor fakat bazı olumlu yönler var. Cumartesi günü her şeyi bir araya getirmeyi başaramasak da aracımız sıralama turlarında hızlıydı."

"Yarış bizim için daha zordu. Yarış boyunca araç biraz dengesizdi. Pilotlarımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar ama yeterli olmadı."

"Sanırım bunun lastiklerle ilgisi var ve bu konuda bir adım ilerlememiz gerekiyor." dedi.

Vasseur, sıralama turlarında çalışan ayarların, yarışta işe yaramadığına vurgu yapıyor.

"SF-23'ün sıralama turları ve yarış performansı arasındaki farkı bugün açıkça gördük. Carlos ve Charles'ın her ikisi de aracı kullanmakta zorlandı ve bu da sonuca yansıdı."

"Carlos ilk bölümde rekabetçiydi fakat sert lastiklere geçtikten sonra sabit bir tempo yakalamakta zorlandı. Charles ise ilk kısmın ortasında zorlandı, sonrasında ise iyi bir tempodaydı."

"Artık önümüze bakıyoruz ve Imola'daki bir sonraki yarışta daha da fazlasını elde etmek için aracı geliştirmeye odaklanıyoruz."