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Formula 1 Çin GP

Vasseur: "Verstappen'le farkın %70'i ilk üç virajda ortaya çıkıyor"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, neden ilk sektörde bu kadar çok vakit kaybettiklerini bilmek istiyor.

Ezel Tan
Güncel:
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari, sıralama turlarında altıncı ve yedinci en iyi zamanın sahibi olurken, lider Max Verstappen'le aralarında 0.6 saniye vardı.

Seansın ardından konuşan takım patronu Frederic Vasseur şöyle dedi: "Kaotik bir seanstı; açıkçası daha iyi bir sonuç almayı bekliyorduk ama çok zorlandık."

"Bir seanstan diğerine herkes için çok az tutarlılık vardı fakat bugün çok fazla zorluk çektik."

"Birinci ve üçüncü viraj arasında çok fazla zaman kaybettik, ilk çizgi ile aramızdaki farktan daha fazlasını kaybettik çünkü turun geri kalanı iyiydi."

"Sıralamalarda neden böyle olduğunu anlamamız gerekiyor çünkü Sprint yarışında durum böyle değildi. Pistin o kısmında iyi durumdaydık. Bunun bir hazırlık sorunu mu yoksa piste çıkış turuyla mı ilgili olduğunu bilmiyorum, bunu anlamamız gerekiyor çünkü Verstappen'le aramızdaki farkın %70'i oradan geliyor."

"Bu sabahki tempomuz göz önüne alındığında umarım yarın daha fazlasını yapabiliriz."

Yarışla ilgili Vasseur, "Uzun bir yarış olacak. Sprint yarışının sonunda herkes oldukça fazla aşınma yaşarken biz iyi durumdaydık. Ne yazık ki geçiş çok zordu çünkü bir DRS treni içerisindeydik."

"Ancak yarın ana yarışta durum farklı olacak çünkü önünüzü açmak adına farklı stratejiler deneyebilirsiniz."

"Beklediğimiz sonuç bu değildi ama yarın bunu telafi edebiliriz."

"Geçen yıl bazen Cumartesi günü güçlü görünüp yarışta zorlandığımızı hatırlıyorum. Bu açıdan iyi bir ilerleme kaydettik, bu yüzden yarın toparlanabileceğimizi düşünüyorum çünkü lastik aşınması  çok önemli olacak."

"Eğer her şeyi iyi kontrol edebilirsek podyuma geri dönme şansımız olduğunu düşünüyorum."

Son olarak Leclerc-Sainz olayıyla ilgili Vasseur, "Her şey yolunda gitti, bazı şeyleri netleştirdik. Sanırım Carlos, Alonso ile olan mücadelesinden sonra biraz üzgündü ama her şey kontrol altında." dedi.

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari ve Alessandro Alunni Bravi, Takım Temsilcisi, Stake F1 Team Kick Sauber

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari ve Alessandro Alunni Bravi, Takım Temsilcisi, Stake F1 Team Kick Sauber

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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