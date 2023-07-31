Vasseur: "Verstappen'in dominasyonu F1'e zarar vermiyor"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Max Verstappen'in Formula 1'e 'zarar verdiği' iddialarını reddetti.
İki kez Dünya Şampiyonu olan Verstappen, Miami'den Spa'ya uzanan son 8 yarış da dahil olmak üzere 2023 sezonundaki 12 yarışın 10'unu kazandı.
Ayrıca Verstappen, 2022 Fransa Grand Prix'sine kadar uzanan son 23 yarışın 19'unu kazanmış oldu ve Miami'de galibiyet serisinin başladığı yarıştan itibaren alınabilecek maksimum 224 puanın 221'ini aldı.
Verstappen, Macaristan'da 33 saniye farkla zafer elde ettikten bir hafta sonra Belçika'da 22.3 saniye farkla kazandı.
Vasseur; Ferrari, Mercedes, Aston Martin ve McLaren en iyi ikinci takım olmak için kendi aralarında çekişirken, takımların daha iyisini yapıp Red Bull'u yakalamaları gerektiğine inanıyor.
Vasseur, Spa'da pole sahibi Charles Leclerc'in üçüncü olmasının ardından medyaya, "Herkes daha iyi bir iş yapmalı."
"Herkes aynı durumda ve hepimiz biraz tutarsızız. 2. ile 11. arasında 0.1 ya da 0.2 saniye fark var."
"Max F1'e zarar vermiyor, o harika bir iş çıkarıyor ve sadece bizim daha iyisini yapmamız gerekiyor. Max ya da Red Bull'dan şikâyet edemeyiz."
"Pilot ve takım arasında kimin daha fazla performans getirdiğini söylemek oldukça imkansız. Çünkü pilot da aracı geliştiriyor ve ayarlıyor; bu da performansın bir parçası."
"Ancak iki takım arkadaşı arasında büyük bir fark olması benim sorunum değil, bu Red Bull'un sorunu olur." dedi.
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