Vasseur: "Verstappen dışında herkesin tutarsızlıkları vardı"

Son 41 yarışın hepsinde finiş görmeyi başaran Max Verstappen, 2023 sezonundaki 22 yarışın 19'unu kazandı, 21'inde podyuma çıktı, tamamında ise ilk beşe girdi.

Yakaladığı bu inanılmaz ivme ile Verstappen, rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu ve şampiyonayı rahat şekilde şampiyon olarak tamamladı.

Üç kez dünya şampiyonuna bir övgü de Ferrari takım patronu Frederic Vasseur'den geldi.

Vasseur, "Carlos Sainz yaz arasından sonra güçlüydü; Charles Leclerc özellikle son altı ya da yedi Grand Prix'de hızlıydı."

"Genel olarak takımımız sezon boyunca çok gelişti."

"Max dışında tüm pilotlar sezon boyunca iniş çıkışlar yaşadı. Max ise inanılmaz derecede tutarlı bir yıl geçirdi."

"Bazen aradaki farklar çok küçüktü - aracınızın bir piste uygun olup olmadığına, ayarları doğru yapıp yapamadığınıza bağlı olarak 0.1 veya 0.150 saniye vardı fakat bu minimum fark bile sizi ikinci sıradan onuncu sıraya düşürebilirdi."

"Bu yüzden yoğun bir mücadele vardı."

"Gelecek yıl daha güçlü olabilmemiz için bunun nedenlerini anlamamız lazım." dedi.