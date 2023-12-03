Vasseur: "Verstappen, baskı altında olunca hatalar yapacak"

Verstappen 2023 sezonunda 22 yarışın 19'unu kazanırken, sadece ilk yarışlarda iki kez takım arkadaşı Sergio Perez'e ve ardından Eylül ayındaki Singapur GP'sinde Ferrari'den Carlos Sainz'e yenildi.

Hollandalı pilot ayrıca, Las Vegas'ta George Russell'a temas etmesine ve Mercedes pilotunun ceza almasına neden olan bir olay yaşamasına rağmen, RB19'una neredeyse hiç hasar almadan yılı tamamladı.

Motorsport.com tarafından Verstappen'in yılını değerlendirmesi istendiğinde Vasseur, "Hiç şüphesiz inanılmaz bir sezon geçirdi."

"İlk iki ya da üç yarışta Checo ile mücadele ediyordu ancak sonrasında neredeyse bambaşka bir seviyedeydi."

"Bütün bir sezon boyunca hiç hata yapmadı ve Cidde'deki sıralama turlarında olduğu gibi zorlandığında bu mekanik bir sorundan kaynaklanıyordu. Sonrasında ise hep harikaydı, hep iyi startlar aldı ve hiç temas yaşamadı. Tek sorun Vegas'tı."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Takım Müdürü ve Genel Müdürü, podyumda

"Ama sanırım ona biraz daha yaklaşıyoruz. Onu baskı altına almaya başlıyoruz diyemem çünkü bu doğru değil, [Abu Dabi'de] baskı altında değildi. Ancak Zandvoort'ta ya da inanılmaz geçen diğer bazı yarışlara kıyasla biraz daha fazla baskı altındaydı." dedi.

Vasseur, Ferrari'nin yılın son yarışlarında daha güçlü bir form sergilemesine rağmen İtalyan takımının hâlâ Verstappen'e yeterince yakın olmadığını vurguladı.

"Tüm sezonu domine ettiği konusunda şüphe yok."

"Bence herkes gibi o da baskı altında kaldığında daha fazla hata yapacak."

"Ancak bu sezon son iki ya da üç yarışta bizim dışımızda ya da Singapur'daki Carlos dışında kimse onu baskı altına alamadı."

"Ve orada bazı hatalar yapmaya başladı - ya da belki Red Bull set-up açısından bazı hatalar yaptı. Ama onlara bu tür bir baskı uygulamak için çok uzaktaydık."