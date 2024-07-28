Vasseur umutlu: "Bu yarışı kazanabiliriz"

Charles Leclerc, pazar günkü yarışa ilk sıradan başlayacak fakat McLaren ve Red Bull'un yarış temposu çok iyi görünüyor.

Cumartesi gününün ardından konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur, buna rağmen umutlu konuştu.

Vasseur şöyle dedi: “Kesinlikle kazanmak için bir fırsatımız var fakat bu konuda bir şey söylemek için çok erken."

"Genelde sıralama turları çok önemlidir ve Spa'da bunu başarmanın hem takım hem de Charles için iyi bir sonuç olduğunu söyleyebilirim, fakat yarış yarın yapılacak ve burada geçiş yapmak için pek çok fırsat var."

"Bu yüzden işimize konsantre olmamız gerekecek. Sadece bugün çok iyi bir iş çıkardığımızı söyleyebilirim."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarışta lastik aşınmasının nasıl olacağı sorusuna Vasseur, “Dün lastik yönetiminde iyi iş çıkardık."

"Yarın için muhafazakar seçimler yaptık ve yarış için iki set sert lastiği saklamayı başardık. Tempo olarak da iyiydik. Bence iyimser olabiliriz. Elbette McLaren'lar çok güçlüydü ve Max de öyleydi."

"Bu açıdan yapmamız gerekenleri mükemmel şekilde uygulamamız lazım."

"Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız, iyi başlamalıyız, araç ve lastikler üzerinde iyi çalışmalıyız."

"Bu açıdan diğerlerine değil kendimize bakıyoruz, yapmamız gereken yeterince iş var." cevabını verdi.

Zor geçen yarışların ardından bu sonucun Leclerc üzerindeki etkisi sorulduğunda Vasseur, “Leclerc'in güven desteğine ihtiyacı yok."

"Birinin onun yeterince motive olmadığını düşünmesine şaşırdım. O her zaman son derece motive olan birisi."

"Bu pole pozisyonu güzel bir destek, güzel bir ödül ama puanların Pazar günü dağıtıldığını biliyoruz.” cevabını verdi.