Vasseur: "Umarım Kanada'da yaşananlar bir daha yaşanmaz"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, bu hafta sonu Le Mans 24 Saat padoğundaki önemli figürlerden birisiydi.

Yarışın başlamasından hemen önce Eurosport'a verdiği röportajda Vasseur, Kanada GP hafta sonunu değerlendirdi.

Vasseur şöyle dedi: "Hem Monako hem de Montreal yarışları farklı nedenlerle de olsa özeldi."

"Umarım Kanada'da yaşananlar tek seferlik olarak kalır ve bir daha yaşanmaz."

Vasseur sonrasında Le Mans 24 Saat hakkında konuştu.

Vasseur, "Dünya Dayanıklılık Şampiyonası bu yıl çok rekabetçi."

"Pek çok takım var, harika bir performans sergiliyorlar, harika sürücülere sahipler ve aralarındaki mücadele çok yakın."

"Burada yarış 24 Saat sürüyor ve tur başına 1.5 saniye gibi büyük farklar olabiliyor."

"Bu yüzden şimdilik sonuçlar çok fazla anlam ifade etmiyor. Yine de rekabet çok sıkı."

"Ferrari için önemli olan şey kendisine odaklanmak ve mümkün olduğunca iyi bir iş çıkarmaya çalışmak." dedi.