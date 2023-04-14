Vasseur: "Tüm takımlar yeni sprint formatında uzlaştı"

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İki yıldır uygulanan ve normalde ana yarışın sıralamasını belirleyen sprint yarışları, birçok pilotu garantici olmaya itiyor ve yarışların geçiş seremonisi tadında ilerlemesine sebep oluyordu.

Ancak bu yıl itibariyle farklı bir formata geçilmesi planlanıyor; artık sprint yarışları kendi sıralama turlarına sahip olacak ve bağımsız bir yarış olarak değerlendirilecek.

Bu, parc ferme kuralları altında yapılan ve hiçbir işe yaramayan Cumartesi günkü antrenman seansının yerini bir sıralama seansının alacağı anlamına geliyor.

Cuma akşamı yapılacak sıralama turları ise yine ana yarışın gridini belirlemeye devam edecek.

Yeni formatın Bakü'ye yetişmesi için resmi bir oylama yapılması gerekirken, Vasseur daha heyecanlı bir yarış için tasarlanan bu önerinin tüm takımlar tarafından desteklendiğini söylüyor.

Vasseur, "İlk kez tüm ekiplerin bir konuda uzlaştığını düşünüyorum. Bu çok sık rastlanan bir durum değil, dolayısıyla bu fikrin üzerine atlamalıyız."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Photo by: Ferrari

"Bu formatın daha dinamik olduğu kesin. Neden bu fikrin daha geç ortaya atıldığını tartışabiliriz, ancak günün sonunda hepimiz aynı fikirdeysek, bunun için zorlamamız gerektiğini düşünüyorum."

"Dinamik format hoşuma gitti, şu anki ikinci antrenman seansının ise pek büyük hayranı değilim. Bazen biraz sıkıcı oluyor."

"Bizim için değil, çünkü elimizde çok fazla veri var. Ancak seyirciler için yakıt seviyesini, motor modunu ve benzeri şeyleri bilmedikleri için muhtemelen biraz sıkıcı olduğunu tahmin edebiliyorum."

"Hafta sonu boyunca daha dinamik bir şeyler yapmaya çalışmak iyi bir karar."

"Öte yandan, örneğin futbol takip ediyorsanız Çarşamba günü stadyumda antrenman yaptıkları seansları izlemediğinizi düşünüyorum."

"Muhtemelen antrenman seanslarını televizyona veren tek spor dalı biziz." dedi.