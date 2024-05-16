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Formula 1 Emilia Romagna GP

Vasseur: "Toto Wolff ile ilişkimiz hâlâ iyi"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Toto Wolff ile arasının Lewis Hamiltonile yapılan anlaşmaya rağmen hâlâ iyi olduğunu söyledi.

Ezel Tan
Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Erik Junius

Toto Wolf ve Frederic Vasseur'ün geçmişe dayanan iyi bir dostluğu olduğu zaten bilinen bir şeydi. Fakat Lewis Hamilton ile kışın yapılan anlaşma nedeniyle ikilinin arasının açıldığına dair görüşler ardı.

Fakat Vasseur, Wolff ile olan ilişkisinin pek değişmediğini söyledi.

La Repubblica'ya verdiği son röportajda Vasseur, "İlişkimiz hâlâ gayet normal."

"On yıl önce Formula 1'e geldiğimde ikimiz de bazı durumlarda kaçınılmaz olarak karşı karşıya geleceğimizi , böyle bir anın yaşanacağını ve bunun ilişkimizde sorunlar yaratabileceğini fark ettik."

"Ancak şimdiye kadar hiçbir zaman doğrudan rakip olmadık."

"Geçen yıl pistte ilk kez savaştık ama her zaman iş dünyası ile kişisel ilişkimizi birbirine karıştırmamaya çalıştık."

"Bizim sporumuzda bu her zaman kolay olmuyor. Bunları birbirinden tamamen ayırmak oldukça zor.” dedi.

Vasseur, geçen yıl Ferrari'nin başına gelmiş, bunun öncesinde de Renault ve Sauber gibi takımları yönetmişti.

Wolff ise 2013'ten beri Mercedes'in yöneticisi ve hissedarlığını yapıyor.

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

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