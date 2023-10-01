Vasseur: "Todt'un 'acımasız yaklaşımını' benimsemeyeceğim"
Jean Todt'un hakimiyet döneminden bu yana Ferrari'yi yöneten ilk Fransız olan Fred Vasseur, vatandaşının 'acımasız yönetim şeklini' benimsemeyeceğini söylüyor.
Todt, 1994'ten 2007'ye kadar Ferrari'nin takım patronluğunu yapmış ve Michael Schumacher, Ross Brawn ve Rory Byrne'den oluşan 'rüya takımın' yaratılmasında önemli bir rol oynamıştır.
Onun liderliğinde Schumacher, 2000 şampiyonasında Mika Hakkinen'i yenerek Jody Scheckter'in 1979'daki başarısından bu yana Dünya Şampiyonluğu'nu kazanan ilk Ferrari pilotu oldu ve başarısının üstüne şampiyonluklar eklemeye devam etti.
En son 2007 yılında Kimi Raikkonen ile Pilotlar Şampiyonluğu'nu kazanan ve bir yıl sonra da Takımlar Şampiyonu olan Ferrari için bütün bunlar bugün uzak bir anı.
Ocak ayında Mattia Binotto'nun yerini alan Vasseur'ün liderliğindeki Ferrari, bu yılki çabalarının karşılığını birkaç podyum ve Singapur GP galibiyetiyle aldı. Ferrari şu anda takımlar şampiyonasında 3. sırada yer alıyor.
Vasseur'e, Todt'un acımasız yönetim şeklini uygulayıp uygulamayacağı soruldu.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Erik Junius
Auto Sprint'e verdiği demeçte Vasseur, "Acımasız bir yönetim benim tarzım değil ve zaman değişti."
"İnsanların psikolojik yaklaşımları farklı, herkesin kazanan bir projeye katılmasını sağlayan daha kapsayıcı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Bu sadece Formula 1'de değil, tüm bağlamlarda geçerli."
"1993'ten 2000'e kadar Ferrari şampiyonluk kazanamadı. Kazanmanın reçetesi yoktur, sadece sistemi geliştirmeniz gerekir ve Jean hayatta kalma ve sistemi doğru geliştirme konusunda harikaydı."
"Bence Jean için yedi yıl hayatta kalmak, tekrar tekrar şampiyonluk kazanmaktan daha zordu!" dedi.
Max Verstappen'in üst üste üçüncü Dünya Şampiyonluğu'na doğru koşarken, uzmanlar ve rakipleri onun saltanatının birkaç sezon daha sürebileceğinden korkuyor.
Bunun Formula 1'e zarar verip vermediği sorusuna Vasseur, şu yanıtı verdi: "Bence diğerlerinin toplu olarak daha iyi bir iş çıkarması gerekiyor. Verstappen hiçbir şeye zarar vermiyor, sadece takımıyla birlikte diğerlerinden daha iyi; harika bir iş çıkarıyor."
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