Vasseur: "Tifosi'nin beklentisi yüksek fakat baskı problem değil"

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Vasseur, takım patronu Mattia Binotto'nun görevini bırakmasının ardından bu yılın başında Ferrari'ye katılmıştı.

Ferrari genellikle baskının ve siyasetin çok yüksek olduğu takımlardan birisi olarak görülüyor. Vasseur, Ferrari'deki bu durumu şimdiden hissettiğini ancak bunun kendisi için ek bir zorluk yaratmadığını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Vasseur, Ferrari'deki siyasetle nasıl başa çıktığı sorulduğunda, "Başka bir yerden daha zor olduğunu düşünmüyorum."

"Takımın etrafındaki tutku ve coşku muazzam. İki hafta önce lansman yaptığımızda, çitlerin arkasında binlerce tifosi vardı ve bunun dünyanın başka hiçbir yerinde böyle olduğunu sanmıyorum."

"Coşkuyu her yerde hissedebiliyorsunuz. Otele gidiyorsunuz ve orada bile taraftarlarınız oluyor. Bu bir tür baskı yaratıyor."

"Şimdi asıl soru şu: Bu iyi bir baskı mı? Bizim için bir tür motivasyon olabilir mi? Ben bunu böyle mi kabul ediyorum yoksa gelişimi kısıtlayacak bir şey mi?"

"Açık konuşmak gerekirse ben bunun olumlu olduğunu düşünüyorum. Bu işi yaparken baskıya sahip olmak istersiniz. Bir şov ya da spor yaparken, buna maruz kalmamak gibi bir lüksünüz yok."

"F1'de taraftarlarınızın beklenti içerisinde olduğu ortada ve muhtemelen İtalya'da bu beklenti başka yerlere göre biraz daha yüksek. Fakat şu ana kadar her şey yolunda gidiyor." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Vasseur, Ferrari'deki ilk haftalarını, şirketin güçlü ve zayıf yönlerini anlamaya çalışarak geçirdi.

Daha şimdiden, 2022'de yapılan hatalardan ötürü strateji ekibinin yeniden düzenlenmesi gibi bazı değişiklikler yaptı.

Vasseur, takımın şampiyonluğu kazanmak için ihtiyaç duyduğu değişiklikleri yapmaya kararlı olsa da, bir şeyleri "sırf değiştirmek için değiştirmenin" yanlış olacağını düşünüyor.

Yaklaşımı hakkında, "Bunu alçakgönüllülükle ele almalıyız."

"Takım, geçen yıl şampiyonada ikinci sıradaydı. Yani her şeyi değiştirmem gerekmiyor."

"Bunu adım adım yapmalıyız. Son birkaç haftadır sindirmem gereken çok şey vardı."

"Önümüzdeki birkaç hafta içinde küçük değişiklikler yapacağız çünkü gelişmek zorundayız. Fakat bu Fred Vasseur ya da Ferrari ile bağlantılı değil. Bu bizim işimizin DNA'sı."

"Eğer gridden birisi yaptığı işten memnunsa, bitmiş demektir. Bu da her zaman [sorunları] masaya yatırmamız ve bir sonraki yarış için daha iyi bir iş çıkarmaya çalışmamız gerektiği anlamına geliyor."

"Bence fabrikadaki insanlardan en iyisini almalıyız. Önemli olan sadece pistte görebileceğiniz parçalar değil, aynı zamanda fabrikada her bir alanı geliştirmek için yaptıklarımız, çünkü performans tam olarak oradan geliyor." dedi.