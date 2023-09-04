Vasseur: "Tifosi için Sainz ve Leclerc'in yarışmasına izin verdik"
Ferrari Formula 1 takım patronu Fred Vasseur, taraftarlara bir jest olarak Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in İtalya GP'sinin kapanış turlarında yarışmasına izin verdiğini söyledi.
Sainz ve Leclerc, Red Bull pilotu Sergio Perez'in her ikisini de geçip ikinciliğe yükselmesinin ardından üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyordu.
Vasseur sürücülere yerlerini korumalarını söylemeyi tercih etmedi, bunun yerine "risk almamak" şartıyla birbirleriyle damalı bayrağa kadar yarışmaya devam edebilecekleri mesajını iletti.
Leclerc takım arkadaşını geçmek için birkaç cesur girişimde bulundu, hatta son turun başında ilk virajda lastiklerini kilitledi, ancak sonunda Sainz podyuma çıkmak için önde kalmayı başardı.
Vasseur, "Eğer pilotlarımıza 'yerlerinizi koruyun' demiş olsaydım, bu sefer de 'neden yarışmalarına izin vermediniz' diye aynı soruyu soracaktınız."
"Sona geldiğinizde yorum yapmak elbette çok daha kolay ama bence bu aynı zamanda herkese, tifosi ve diğerlerinin desteğine teşekkür etmenin en iyi yoluydu. Bitime beş tur kala aksiyona son vermek pek de iyi değildi."
"Onlara güveniyorum, yine de hiç risk almamalarını söyledim. Bu her zaman görecelidir ve bence risk yok kavramı da görecelidir.
"Ama bu bir görüş ve ben bu karardan ve pilotların yaptığı işten gurur duyuyorum." dedi.
Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari, Takım Müdürleri Basın Toplantısında
Fotoğraf tarafından: FIA Havuzu
Vasseur, takım patronu olarak pilotların yarışmasına izin verme kararını bizzat kendisinin verdiğinde ısrar etti.
"Bu konuda son kararı ben vermek istiyordum, bu yüzden onlara 'risk yok' dedim, 'yarışabilirsiniz ama risk yok' dedim.
"Dediğim gibi, bu göreceli bir durum, ancak aksiyona son verseydim rahatsız olacaktım."
"Her zaman biraz fazla olduğunu ya da olmadığını söyleyebilirsiniz. Ama sonuçta yarışı bitirmemizin nedeni buydu ve ben bu sonuçtan çok memnunum." dedi.
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