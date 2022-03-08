Vasseur: "Ticari anlaşmalar, Formula 1'e gösterilen 'mega' ilginin kanıtı"

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Formula 1, Netflix serisi Drive to Survive'ın başarısı ve Amerika Birleşik Devletleri gibi pazarlardaki büyüme sayesinde dünya çapında bir ilgi artışı yaşıyor.

Birçok takım kış arasında yeni ticari anlaşmalar duyurdu ve yeni ortaklar ile anlaştı. Red Bull, Max Verstappen'in şampiyonluğu almasının ardından Amerikan teknoloji devi Oracle ve kripto para şirketi Bybit ile büyük anlaşmalar yaptı. Ferrari ise Santander ve Velas ile iki büyük anlaşmaya imza attı.

Alfa Romeo da kış boyunca yeni anlaşmalar duyurdu. Takım ayrıca, ilk Çinli F1 pilotu Guanyu Zhou'yu takıma alarak büyük bir destek aldı.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, F1 takımlarının yeni ticari anlaşmalarında artış yaşamasının, seriye olan ilginin büyüdüğünün ve iş anlamında ilgi çekici olduğunun kanıtı olduğunu söyledi.

Vasseur, "Bu birçok şeyin birleşimi sayesinde oldu ama F1'e olan ilgi mega boyutta."

"Geçtiğimiz yıl farklı etkinliklerde bunu gördük. Austin'deki yarışta F1 tarihindeki en fazla seyirci sayısına ulaştık. Ayrıca TV izlenmeleri de artıyor."

"Bence spor olarak çok ilgi çekiyoruz ve bu gitgide büyüyor. Takım olarak da aynı durumdayız çünkü hırslıyız. Bence yeni sponsorlar ile güçlü bir proje inşa ediyoruz."

"Bu harika bir his. Eğer sizi basın açıklamalarıyla rahatsız ediyorsak kusura bakmayın! Ancak takıma her gün yeni sponsorların katılması harika." dedi.

Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Alfa Romeo

Vasseur kış arasında Autosport/Motorsport.com'a, Zhou'dan gelen desteğin Alfa Romeo'nun yıllık 140 milyon dolarlık bütçeye yaklaşmasına imkan sağladığını ve bunun "mega fırsat" olduğunu söyledi.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown yakın zamanda, F1'in, dünya çapında büyüyen ilgi sayesinde ticari anlamda güçlü bir on yıla girdiğini belirtti.

Bu yılın takvimi ise 23 yarış içeriyor ve bu F1 tarihinde bir rekor. Ancak Rusya Grand Prix'sinin iptal edilmesiyle takvim 22 yarışa inmiş durumda. Buna rağmen F1 CEO'su Stefano Domenicali, yeni bir yarış getirmenin "hiç problem olmadığını" söyledi.

Katar ve Çin gelecek yıl için takvime yeniden katılacaklar ve Las Vegas ile Amerika'daki yarış sayısını üçe çıkarmak için görüşmeler devam ediyor.