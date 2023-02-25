Vasseur: "Testlerde gerçek tabloyu göremezsiniz"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, SF-23'ün temposu hakkında net bir şey söylemekten kaçınıyor.
Ferrari'nin hızını sakladığı ve önümüzdeki hafta sürpriz yapabileceği yönünde çok fazla spekülasyon dolaşıyor.
Diğer yandan Red Bull, şimdiye kadar sadece tur zamanı anlamında değil, araç dengesi ve diğer pek çok konuda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Dolayısıyla söylentilere rağmen Ferrari ve Mercedes'in, geçen yıldan daha geride kalmış olabileceği endişeleri mevcut.
Bugün Frederic Vasseur'e mevcut tablo soruldu ve bu konuda şöyle dedi: "Şimdiye kadar çok iyi görünüyoruz."
"Testler sırasında her zaman çok fazla söylenti vardır fakat gerçek tabloyu göremezsiniz."
"Sonuçta bu testlerde rakiplerinizin hangi programa sahip olduğunu ya da ne yaptığını bilmiyoruz."
"Sadece ilerleme kaydedebileceğimizi söyleyebiliriz."
Son Haberler
WSBK Phillip Adası: Superpole yarışını Bautista kazandı, Toprak üçüncü oldu, Aegerter ile Gardner kaza yaptı
WSBK Phillip Adası: Superpole yarışını Bautista kazandı, Toprak üçüncü oldu, Aegerter ile Gardner kaza yaptı WSBK Phillip Adası: Superpole yarışını Bautista kazandı, Toprak üçüncü oldu, Aegerter ile Gardner kaza yaptı
Hamilton: "Mercedes hâlâ geçen yılki 'denge sınırlamalarına' sahip"
Hamilton: "Mercedes hâlâ geçen yılki 'denge sınırlamalarına' sahip" Hamilton: "Mercedes hâlâ geçen yılki 'denge sınırlamalarına' sahip"
Vettel, sürpriz Aston Martin dönüşü için seçenek olabilir
Vettel, sürpriz Aston Martin dönüşü için seçenek olabilir Vettel, sürpriz Aston Martin dönüşü için seçenek olabilir
Buxton: "Norris'i pilot odasının duvarını yumruklarken gördüm"
Buxton: "Norris'i pilot odasının duvarını yumruklarken gördüm" Buxton: "Norris'i pilot odasının duvarını yumruklarken gördüm"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.