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Vasseur: "Testlerde gerçek tabloyu göremezsiniz"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, SF-23'ün temposu hakkında net bir şey söylemekten kaçınıyor.

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Vasseur: "Testlerde gerçek tabloyu göremezsiniz"
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Ferrari'nin hızını sakladığı ve önümüzdeki hafta sürpriz yapabileceği yönünde çok fazla spekülasyon dolaşıyor.

Diğer yandan Red Bull, şimdiye kadar sadece tur zamanı anlamında değil, araç dengesi ve diğer pek çok konuda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dolayısıyla söylentilere rağmen Ferrari ve Mercedes'in, geçen yıldan daha geride kalmış olabileceği endişeleri mevcut.

Bugün Frederic Vasseur'e mevcut tablo soruldu ve bu konuda şöyle dedi: "Şimdiye kadar çok iyi görünüyoruz."

"Testler sırasında her zaman çok fazla söylenti vardır fakat gerçek tabloyu göremezsiniz."

"Sonuçta bu testlerde rakiplerinizin hangi programa sahip olduğunu ya da ne yaptığını bilmiyoruz."

"Sadece ilerleme kaydedebileceğimizi söyleyebiliriz." 

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