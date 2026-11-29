Formula 1 Katar GP
Vasseur: “Tempo açısından açıkça sezonun en kötü sıralama seansıydı”
Katar Grand Prix’si sıralama turlarını değerlendiren Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur, lastikleri doğru çalışma aralığına getiremediklerini ve tempo bulamadıklarını söyledi.
Neşe Akkoyun Haydn Cobb
Yayın tarihi: 29 Kas 2026 06:40
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Fred Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Katar Grand Prix’si hafta sonuna yüksek beklentilerle gelmelerine rağmen başlangıçtan itibaren pist koşullarına uyum sağlamakta zorlandıklarını ifade eden Fred Vasseur, sıralama turlarında sezonun en zayıf temposunu sergilediklerini vurguladı.
Herkes için geçerli olan yüksek lastik basıncı kurallarını bahane etmediklerini ancak bu sorunu çözemedikleri için ciddi zaman kaybettiklerini dile getiren Vasseur, basına şu değerlendirmelerde bulundu: "Tempo açısından açıkça sezonun en kötü sıralama seansıydı. Buraya makul beklentilerle gelmiştik ama hafta sonunun başından beri koşullarla boğuşuyoruz ve özellikle yüksek basınç zorunluluğu altında lastikleri doğru çalışma aralığına sokmakla zorlanıyoruz.”
“Bu bir bahane değil çünkü kurallar herkes için aynı ama biz bu sorunu çözmekte çok zorlanıyoruz. Lastikleri doğru aralığa getiremediğimiz için de rakiplerden yaklaşık bir saniye geride kalıyoruz.”
“Şampiyona tablosuna baktığımızda Red Bull'un bizden daha iyi durumda olduğu doğru. Ancak Mercedes'in üstün olması bizim ve şampiyona hedeflerimiz açısından iyi bir şey.”
“Dürüst olmak gerekirse ikinciliği Ferrari'nin kendi iyi sonuçlarıyla garantilemeyi tercih ederdim ama yarın Max veya Isack'ın kazanamayacak olması da işimize yarıyor."
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
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