Vasseur temkinli: "Puanlar pazar günü alınacak

Ferrari cuma gününün en hızlı takımlarından birisiydi ve Max Verstappen'in turunun silinmesiyle pole pozisyonu Charles Leclerc'in oldu.

Seansın ardından konuşan Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, sonuçtan memnun görünse de puanların pazar günü dağıtılacağını söyleyerek temkini kaldı.

Vasseur şöyle konuştu: "Bugün elde ettiğimiz pole pozisyonu, Pazar günü için iyi bir pozisyon ve tüm takımın ortaya koyduğu çabayı yansıtıyor."

"Yine de puanlar pazar günü alınacak ve bu zor olacak. Ancak Charles için mutluyum, onun için iyi bir sıralama turları geçirmek önemliydi ve yarışa hazırlanmanın en iyi yolu budur."

"Bu pole pozisyonunu fazlasıyla hak etti ve hafta sonuna harika bir başlangıç yaptı. Bu takım için iyi bir dönüm noktası."

"McLaren ve Mercedes ile mücadele ediyoruz ve Carlos ile de iyi bir yerdeyiz. Bugünkü sıralamalardan memnun olabiliriz; seanslar çok iyi geçti, şu ana kadar her şey çok çok iyiydi."

"İlk sektör büyük ölçüde ilk virajda belirleniyor ve orada hızlıydık. Daha sonra lastik yönetimi çok önemliydi ve ilk/son sektör arasında iyi bir performans dengesi yakaladık."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Pierre Gasly, Alpine A523

"Genel olarak tüm tur boyunca rekabetçiydik ve bu da yarış hazırlığı açısından iyi oldu."

"Şimdi sakin kalmalıyız. Yüzdelik dilimlerden bahsediyoruz ve Verstappen'in turunun iptal edildiğini hatırlamalıyız."

"Durum bir haftadan diğerine tamamen değişmiş değil. İyi bir konumdayız ama yarış temposunda nasıl olacağımızı görmemiz gerekecek çünkü bu formatta bugün yarış simülasyonları yapmadık, ikiden fazla arka arkaya tur atmadık."

"Lastik yönetimi zor olacak, biraz bilinmeyene doğru gideceğiz. Yarıştan önce net bir tablo elde etmek çok zor olacak ama durum herkes için aynı olacak."

"Sprint yarışını da aklımızda tutmamız gerekiyor, ki bu da Pazar günü için iyi bir hazırlık olacak."

Vasseur sözlerini şöyle tamamladı: "Şu ana kadar performansımız beklentilerimizi karşıladı fakat dediğim gibi yarış hakkında net bir resim elde etmek için henüz çok erken."

"Daha bugünden bindelik dilimler içinde savaştığımızı gördük, bu nedenle bu şekilde çalışmaya devem etmek ve her küçük detay üzerinde çalışmak, hafta sonunun kalanı için önemli olacak."