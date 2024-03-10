Vasseur: "Bearman, tek bir hata yapmadan harika bir iş çıkardı"

Bir Grand Prix hafta sonunun ortasında göreve çağrılmak oldukça zor bir görevken Oliver Bearman ilk yarışında 7. olarak daha da büyük bir iş yaptı.

Startta 11. sırada yer alan Britanyalı, herhangi bir sorunla karşılaşmamak için başlangıçta temkinli bir yaklaşım sergiledi. Güvenlik aracı periyodundan sonra atağa geçerek yarışını mükemmel bir şekilde sürdürdü.

Bu sayede ilk 10'a girmeyi başardı ve diğer sürücülerin stratejik kaymalarından yararlanarak sıra kazandı. Yarışın sonunda, 30 turdan fazla bir süre kullandığı sert lastiklerle yarışı yedinci sırada noktaladı ve yarışın son bölümünde yumuşak lastiklerle ilerleyen Lando Norris ve Lewis Hamilton ile farkı koruayrak kendisini geçmelerine izin vermedi.

Takım müdürü Frédéric Vasseur Canal+'da apandisit ameliyatı olan Carlos Sainz'in yerine Ferrari koltuğuna oturan Bearman hakkında Canal+'da konuşan Takım patronu Frédéric Vasseur, "Hiç şüphe yok ki hafta sonu olağanüstü bir iş çıkardı."

"Onu 3. antrenmanda hemen önce çağırdığımızı unutmayın. Daha önce hiç start almadan ve hiç pit stop yapmadan araca bindi."

Oliver Bearman, Ferrari SF-24, Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber C44 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bugün tüm yarış prosedürlerini sıfırdan öğrendi. Yarış yönetimi ve diğer konularda biraz endişeliydim."

"Ama her şey yolunda gitti. Yarışın sonunda Norris ile arasındaki farkı açtığında, bence çok fazla risk almadan hızını adım adım arttırmayı başardı. Tek bir hata yapmadı, hiçbir duvara dokunmadı." dedi.

Ayrıca bu performansın ilk kez aynı yarışta iki pilotla mücadele eden Ferrari Akademisi'nin bir üyesi tarafından elde edilmesinden de memnun olan Vasseur, "Sonuçta bu harika bir performans ve Akademi adına mutluyum, gururluyum."

"Çünkü F4'te başlayıp Ferrari'de sonlandırmak herkes için uzun bir iş. Bugün yapılanlar için çok iyi bir ödül."

"Gerçekten de iyi giden harika bir performanstı. Bir İngiliz sürücünün Hamilton ve Norris'in önünde yarışı bitirmesi oldukça önemli bir şey! Bundan sonra daha gidilecek uzun bir yol olduğunu biliyor ve her konuda oldukça net." dedi.