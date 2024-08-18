Vasseur: "Takımın gidişatı konusunda Leclerc ile sürekli görüşüyoruz"

Leclerc ve Scuderia, mayıs ayında Monako Grand Prix'sindeki duygusal zaferinden sonra formlarında bir düşüş yaşadı.

Vasseur, elde ettiği galibiyetin ardından Leclerc'in önümüzdeki sezon için beklentilerinin arttığını kabul etti. Ancak Kanada'da yarış dışı kaldıktan ve İspanya'da beşinci olduktan sonra, hem Avusturya hem de Büyük Britanya'da puan alamadı.

Vasseur, Formula1.com'a verdiği demeçte, "Bu sadece Charles'la ilgili değil, takım için zor bir durum."

"Monako'dan sonra zor bir dönem geçirdik. Son birkaç yarışta aracı kullanmak biraz daha zor bir hale geldi ve Charles'in beklentileri biraz daha yüksek. Bu konuda Charles ile sürekli görüşmelerimiz oluyor."

"Bizim tarafımızdaki durumu, neyi iyi yaptığımızı ve neyi yanlış yaptığımızı biliyor ve bazen bazı hatalar yaptığını da biliyor."

"Ancak sorumluluğu bir başkasına yüklemeye çalışmıyoruz."

Fred Vasseur, team principal Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

"Yıllardır birlikte çalışıyoruz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve zorladığımızı biliyoruz, sadece bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor."

"Kesinlikle parmakla gösterilecek bir durumda değiliz."

Leclerc, ise bu konuda konuşarak sezonun ilk bölümünü kendi bakış açısından özetledi: "Başlangıçta gerçekten iyiydik ve daha iyisini umamazdık. Aracın potansiyelini en üst düzeye çıkardık."

"Daha sonra zorlandığımız yarışlar oldu ve benim için benim için aracın sınırının nerede olduğunu bilmek imkansızdı."

"Çok fazla puan kaybettik. Son iki yarışta tekrar sonuçları en üst düzeye çıkarmaya odaklandık ve bence bunu başardık."

"Ancak yeterince hızlı değiliz, bu yüzden daha iyi sonuçlar almak istiyorsak ikinci yarıda gerçekten odaklanmamız gerek."