Vasseur: "Takımdaki herkesin daha fazlasını yapması gerekiyor"

Alfa Romeo, bu yıl şimdiye kadar yalnızca üç puan topladı ve sadece üç kez puan barajı içerisine girebildi.

Fakat İtalyan ekip, fırsatlar ortaya çıktığında bunları değerlendirmekte zorlandı ve Macaristan'da ve Belçika'da Williams'ın kazandığı puanlarla beraber şampiyonada 9. sıraya gerilediler.

Şimdi Alfa Romeo'nun sekizinci sırayı geri alabilmek için yoğun şekilde çalışması ve aynı zamanda biraz daha şansa sahip olması gerekiyor.

Takım patronu Frederic Vasseur, içerisinde bulundukları durumda daha fazlasını yapabilmek için herkesin çok çalışması gerektiğini dile getirdi.

Vasseur şöyle konuştu: “Her birimizin daha verimli çalışması gerekiyor. Takım patronu olarak görevim, herkesten en iyi şekilde faydalanmak ve sürücüler de dahil olmak üzere herkesin kişisel gelişimi için gerekli koşullar yaratmak."

"Antonio, sıralamalarda Kimi'den daha iyi bir performans sergiliyor. Yarışlarda ise bunun tam tersi olduğunu söylemek doğru olmaz ama genellikle Pazar günleri Kimi takım arkadaşından daha hızlı oluyor."

"Kimi'nin durumu değiştirmesine, sıralama turları performansını geliştirmesine, lastiklerle daha verimli çalıştırmasına ve yarışın ilerleyişini daha iyi kontrol etmesine yardımcı olduk. Fakat her yönü dikkate almamız gerekiyor."

"Takım işine odaklanmalı ve yarın, bugünden daha iyi performans göstereceğimizden emin olmalı. Sürücüler de dahil herkesin tavrı bu olmalı."

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images