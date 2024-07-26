Vasseur: "Takım telsizini yayına vermemek Formula 1 adına iyi olmaz"
Fred Vasseur, Max Verstappen'in Macaristan GP'sindeki telsiz konuşmalarına dair yaşanan tartışmalara çözüm olarak, 'takım telsizlerinin yayına verilmemesi' seçeneğinin iyi bir fikir olduğunu düşünmüyor.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Red Bull pilotu Max Verstappen'in Macaristan Grand Prix'sinde takım stratejisini "b*ktan" olarak nitelendirmesi, telsiz konuşmalarındaki küfürlü söylemleri tartışma konusu haline getirdi.
Konu hakkında Lewis Hamilton, Verstappen'in davranışının bir dünya şampiyonuna yakışmadığını belirtmişti.
Diğer taraftan Hamilton'ın gelecek sezon takım patronu olacak olan Fred Vasseur, Verstappen'in küfürlü konuşmalarından o kadar da rahatsız olmadığını söyledi.
Vasseur, Formula 1'in eşsiz bir spor olduğunu ve yarış esnasında takım ve pilot arasındaki iletişimin hayranlar tarafından duyulmasının sporun cazibesini artırdığını vurguladı.
"Sonuçta, mücadele esnasında telsizden konuşulan tek spor Formula 1."
"Bir futbolcuya mikrofon takmak isterseniz sonucun daha iyi olacağından emin değilim. Hatta bazen hakemde bile."
"Bu yüzden sakinleşmemiz gerektiğini düşünüyorum."
"Bu fikrin gösteri için ileriye doğru bir adım olacağından emin değilim."
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari at the Press Conference
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
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