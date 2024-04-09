Vasseur: "Takım her alanda ilerleme kaydetti"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, bu yıl bir kez daha en hızlı takımlardan birisi gibi göründükleri Japonya GP'nin ardından takımın çalışmalarını övdü.

Vasseur şöyle konuştu: "Pazar günü takım için mükemmel geçti. Sıralama turlarında bizi engelleyen bazı zorluklardan sonra iyi toparlandık."

"Ancak yarış iyi geçti, iyi stratejiler uyguladık ve lastiklerle doğru şekilde çalıştırdık. Hafta sonu daha iyi sonuçlar almak istiyorsak, Cumartesi günü daha iyi çalışmalıyız."

Takımın son yarışlarda stratejik anlamda çok iyi kararlar vermesi sorulduğunda Vasseur, "Bu doğru, bugünkü sonuç kısmen strateji, kısmen de lastikleri doğru şekilde kullanmamız sayesinde mümkün oldu."

"Ancak hız konusunda her şey yolunda gittiğinde, yarış içerisinde yaşanan sorunları çözmek daha kolay oluyor."

"Her şey yeteneklerinize inandığınız zaman ortaya çıkıyor. O zaman pit duvarında bir şekilde daha sakin oluyoruz ve sakin bir ortamda doğru kararları vermek daha kolay oluyor. Genel olarak her şey doğru yönde ilerliyor."

"Takım birlikte hareket ettiğinde, herkes sakin şekilde elinden gelenin en iyisini yaptığında bu size güven veriyor."

"Kış arasında SF-24'ü tasarlarken iyi bir ilerleme kaydettik fakat tüm bu çalışmalara geçen yıl başladık. Şimdi herkes daha kendinden emin, sakin ve tutarlı çalışıyor." dedi.

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Vasseur, Çin GP'nin nasıl geçeceğinden ise emin değil.

Vasseur şöyle konuştu: "Çin hakkında konuşacak olursak, net bir tabloya sahip değiliz çünkü birkaç yıldır orada yarış düzenlenmiyor."

"Cevap bekleyen ana soru asfaltın durumu ve özellikleri. Sprint hafta sonlarında tek bir antrenman seansı olduğu için de tablo net olmuyor."

"Hafta sonu boyunca toplayacağımız bilgilere göre hareket etmemiz gerekecek. Çin hafta sonunun başlangıcından itibaren ayarlarla ilgili doğru tahminler yapabilmemizi umuyorum."