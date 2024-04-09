Vasseur: "Takım her alanda ilerleme kaydetti"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, bu yıl kaydettikleri ilerlemeden fazlasıyla memnun.
Zak Mauger / Motorsport Images
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, bu yıl bir kez daha en hızlı takımlardan birisi gibi göründükleri Japonya GP'nin ardından takımın çalışmalarını övdü.
Vasseur şöyle konuştu: "Pazar günü takım için mükemmel geçti. Sıralama turlarında bizi engelleyen bazı zorluklardan sonra iyi toparlandık."
"Ancak yarış iyi geçti, iyi stratejiler uyguladık ve lastiklerle doğru şekilde çalıştırdık. Hafta sonu daha iyi sonuçlar almak istiyorsak, Cumartesi günü daha iyi çalışmalıyız."
Takımın son yarışlarda stratejik anlamda çok iyi kararlar vermesi sorulduğunda Vasseur, "Bu doğru, bugünkü sonuç kısmen strateji, kısmen de lastikleri doğru şekilde kullanmamız sayesinde mümkün oldu."
"Ancak hız konusunda her şey yolunda gittiğinde, yarış içerisinde yaşanan sorunları çözmek daha kolay oluyor."
"Her şey yeteneklerinize inandığınız zaman ortaya çıkıyor. O zaman pit duvarında bir şekilde daha sakin oluyoruz ve sakin bir ortamda doğru kararları vermek daha kolay oluyor. Genel olarak her şey doğru yönde ilerliyor."
"Takım birlikte hareket ettiğinde, herkes sakin şekilde elinden gelenin en iyisini yaptığında bu size güven veriyor."
"Kış arasında SF-24'ü tasarlarken iyi bir ilerleme kaydettik fakat tüm bu çalışmalara geçen yıl başladık. Şimdi herkes daha kendinden emin, sakin ve tutarlı çalışıyor." dedi.
Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Vasseur, Çin GP'nin nasıl geçeceğinden ise emin değil.
Vasseur şöyle konuştu: "Çin hakkında konuşacak olursak, net bir tabloya sahip değiliz çünkü birkaç yıldır orada yarış düzenlenmiyor."
"Cevap bekleyen ana soru asfaltın durumu ve özellikleri. Sprint hafta sonlarında tek bir antrenman seansı olduğu için de tablo net olmuyor."
"Hafta sonu boyunca toplayacağımız bilgilere göre hareket etmemiz gerekecek. Çin hafta sonunun başlangıcından itibaren ayarlarla ilgili doğru tahminler yapabilmemizi umuyorum."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Marko: "Verstappen'in yanına Alonso'yu getirmek takım için zor bir seçenek olur"
Bleekemolen: "Perez, Verstappen'i yenme isteğinden vazgeçti"
Sainz: "Ferrari'nin stratejideki atılımının ardındaki en büyük etken daha iyi F1 aracı"
Mercedes, 2026'ya önde başlayabilmek için mevcut aracın gelişimini durdurmayacak
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar