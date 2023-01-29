Vasseur: "Sürücü kontratlarından daha önemli meselelerimiz var"

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Ferrari'de yeni bir döneme girilmiş durumda çünkü takım patronu Mattia Binotto'nun ayrılığı sonrası, yerine son yıllarda Sauber'i yöneten Frederic Vasseur getirildi.

Vasseur henüz takım içerisinde ciddi kararlar almadı fakat halihazırda devam edene analizler sonuçlandığında, takım yapısında değişiklikler yapmaya başlayacak.

Kendisinden Ferrari'ye Kimi Raikkonen'den sonra ilk şampiyonluğunu getirmesi isteniyor ve Ferrari patronu da Maranello'da kendisini tam olarak neyin beklediğinin farkında;

Ancak Ferrari'de karşılaştığı yapıdan memnun olan Vasseur, rakiplerine meydan okumaktan çekinmiyor.

Vasseur, "Sauber'de çalıştığım süre zarfında, Ferrari'den gelen bazı meslektaşlarım vardı ve bana Maranello'da hiçbir şeyin imkansız olmadığını söylediler."

"Takımla geçirdiğim iki haftanın ardından Hiçbir şeyin imkansız olmadığını, burada muhteşem yetenekler olduğunu ve bunun sezon boyunca önemli olacağını doğrulayabilirim." dedi.

Ferrari yeni patronu, kendisinden hem şimdi kazanmasının hem de geleceğin Ferrari'sini inşa etmesinin istendiğinin farkında.

"Eğer tenis oynuyorsanız Wimbledon'u kazanmak istersiniz, eğer motor sporlarındaysanız Ferrari ile kazanmak istersiniz."

"John (Elkann) ile yaptığım ilk görüşmelerden hemen sonra eşimle konuşurken şunu fark ettim; Hayatımın son 32 yılını, uzun vadeli plan yapmadan geçirdiğim, her zaman başlamakta olan sezonun sonucuna odaklandım. Oysa şimdi sadece elde etmek istediğimiz sonuçlara ulaşmak için neye ihtiyacımız olduğuna odaklanma şansım olacak."

Charles Leclerc e Carlos Sainz i due piloti Ferrari che hanno un contratto in scadenza nel 2024 Photo by: Ferrari

Ferrari için son günlerde öne çıkan tartışmalardan birisi de sürücü konusu. Motorsport.com'un kaynakları, Vasseur'ün önceliklerinden birisinin Charles Leclerc ile kontrat yenilemek olduğunu öğrenmişti.

Bunun temel sebebi, Mercedes'in Leclerc ile ilgilenme ihtimaliydi. Çünkü Lewis Hamilton'ın birkaç yıl içerisinde emekli olabileceği düşünülüyor. Hal böyle olunca Mercedes, yedi kez dünya şampiyonunun yerini çok iyi bir isimle doldurmak isteyebilir.

Ancak Vasseur pilot konusunun öncelikleri arasında yer almadığını dile getirdi.

Vasseur, "Her iki sürücüyü de çok iyi tanıyorum. Bana göre gelecek hakkında konuşmaya başlamadan önce önümüzde hâlâ yeterli vakit var."

"Bugün benim için bir numaralı öncelik bu değil, sezona çok iyi başlamalıyız ve sonra diğer şeyler için zamanımız olacak."

"Başka önceliklerin olduğu bir dönemde görüşmelere başlamanın hata olacağını düşünüyorum." dedi.

Vasseur'ün sözleri net: Kazanmaya başladıkları zaman, kontrat konusu zaten otomatik olarak çözülecek.