Vasseur: "Sürekli konuşmaya devam ederek daha iyi olamayız"

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Lastik aşınmasının az olduğu Cidde'de iyi bir sıralama seansı geçiren ve -10 sıra grid cezası nedeniyle çöpe gitse de- Leclerc ile ikinciliği alan Ferrari, yarışta ise büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Taze lastiklerle yarışın ilk bölümünde güçlü görünen Carlos Sainz ve Leclerc, sert lastikleriyse hiç kullanamamasının ardından Aston Martin ve Mercedes'in gerisinde kalarak sırasıyla altı ve yedinci oldu.

Takım olarak "neden işler yolunda gitmiyor" sorusunu sormak zorunda olduklarını söyleyen Vasseur, artık işler yolunda gidiyormuş gibi davranmayacaklarını da belirtti.

Yarışın ardından konuşan Vasseur, "Kendimizi kandırmayalım."

"Bu tür bir durumda en önemli şey nerede iyi gittiğimizi ve neyi yanlış yaptığımızı bilmektir. Ama kendimizi kandıramayız."

"Değişmek zorundayız. Nerede yanlış yaptığımızı anlamalı ve zorlamalıyız. Sürekli konuşmak iyi bir şey değil, bu şekilde daha hızlı olamayız."

"Benim için her şey oldukça açık. Araç potansiyelli ancak Red Bull'a kıyasla yeterli değil çünkü araçtan her seferinde maksimum verimi alamıyoruz."

Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari, Laurent Mekies, Racing Director, Frederic Vasseur, Team Principal Fotoğraf: Ferrari

"Aslında yarışın ilk bölümü iyi geçmişti, Charles da hızlıca yükselebildi -ancak bu sırada yumuşak lastikle turluyordu."

"Carlos ilk stintte orta hamurla diğerlerine kıyasla iyi bir tempodaydı ama sert lastikle tüm tempomuzu kaybettik."

"Asıl sorunun burada olduğunu kabullenmemiz gerekiyor. Eğer geliştirmemiz gereken bir nokta varsa, bu kesinlikle lastik hamurlarının yönetimi ile ilgili."

"Bardağın dolu tarafından bakmak istemiyorum, çünkü iyi bir hafta sonu geçirmedik, dolayısıyla neyin yanlış gittiğine odaklanmalıyız."

"Ancak neyin iyi gittiğine dair doğru bir analiz yapmak için olumlu yanları da göz önünde bulundurmam gerek, bu açıdan sıralamaların iyi geçtiğini söyleyebilirim."

"Elbette her zaman daha iyi bir iş çıkarmak istiyoruz ve Max Verstappen son bölüme kalamadığı için Red Bull'un potansiyelinin tam olarak ne olduğunu bilmek zordu. Ama en azından Mercedes ve Aston Martin'e kıyasla bir adım ileri gittiğimizi hissettim.

"İşin potansiyel tarafında iyi bir adım attık. Sorun şu ki, tüm hafta sonu boyunca bu maksimum potansiyelde kalmamız gerekiyor ve bunu başaramıyoruz." dedi.