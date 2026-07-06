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Formula 1 Britanya GP

Vasseur: "Şu anda şampiyonluğu düşünmüyoruz"

Ferrari'nin Britanya Grand Prix'sinde zafere ulaşmasına rağmen takım patronu Fred Vasseur, artan beklentilere rağmen temkinli konuşarak şampiyonluk tartışmalarına girmek istemedi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton, Silverstone'daki sıralama turlarının ardından yarışta Mercedes'in temposunu yakalamakta zorlanacaklarını dile getirmişti. Ancak Britanya Grand Prix'sinde tam tersi bir senaryo yaşandı. Işıkların sönmesiyle birlikte Ferrari yarışın kontrolünü ele geçirdi. 

Yarış boyunca Ferrari'nin en büyük rakibi Mercedes pilotu Andrea Kimi Antonelli oldu. Genç İtalyan pilot, yarışın son bölümüne kadar galibiyet mücadelesinin içindeydi. Buna rağmen Charles Leclerc, özellikle ilk stintte sergilediği tempo sayesinde kontrolü elinde tuttu.

Öte yandan Ferrari, Hamilton'ın aldığı hatalı start cezası ve takımın Britanyalı pilotu lastik değişimi için pite çağırma konusunda temkinli davranması olmasaydı Silverstone'dan dubleyle ayrılabilirdi. George Russell ise oldukça sessiz geçen yarışını, yaşanan gelişmelerin de yardımıyla ikinci sırada tamamladı.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Yine de Ferrari takım patronu Fred Vasseur, elde edilen sonucun ardından aşırı iyimserliğe kapılmak istemedi ve şampiyonluk söylemlerinden uzak durdu.

Sky İtalya'ya konuşan Vasseur şu ifadeleri kullandı: "Ferrari artık şampiyonluk için mücadele ediyor mu? Şu anda bunu düşünmüyoruz. Önce bu akşamın tadını çıkaralım, ardından Spa için çalışmaya başlamamız gerekiyor. Yarış yarış ilerleyeceğiz."

Vasseur, Mercedes'in yarış temposuna da değinerek özellikle Antonelli'nin çok güçlü bir performans sergilediğini vurguladı.

"Russell'dan daha hızlıydık ancak Antonelli bizden daha hızlıydı. Bence Leclerc ile çok güzel bir mücadele yaşanabilirdi fakat Kimi daha yüksek bir tempoya sahipti."

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