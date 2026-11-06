Formula 1 Sao Paulo GP

Vasseur: "Şu anda önceliğimiz araç dengesi"

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Brezilya'da cuma günkü antrenman seanslarının ardından araç dengesinden memnun olmadıklarını belirtti.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 6 Kas 2026 21:40

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Frederic Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Ferrari, hafta sonunun ilk gününde araç dengesi ve dayanıklılıkla ilgili bazı sorunlarla karşılaştı.

Takım patronu Fred Vasseur, pilotların aracın dengesinden memnun olmadığını kabul ederken, cumartesi günkü sıralama turlarına kadar üzerinde çalışılması gereken çok fazla şey olduğunu ifade etti.

Ferrari'nin 'cuma günlerinin şampiyonu' olduğuna yönelik esprili bir yorumun üzerine Vasseur, şunları söyledi: "İşte bu yüzden oyunun kurallarını değiştiriyoruz. Artık cuma günleri 200 kilogram yakıtla piste çıkıyoruz!”

Vasseur, sözlerine günün genel değerlendirmesini yaparak devam etti: "Araç dengesi üzerinde yapmamız gereken çok iş var, şu anda pilotlarımızın pek mutlu olduğunu düşünmüyorum."

"Bugün birkaç sorun yaşadık, bu yüzden yarına hazırlanmak için yapmamız gereken çok iş var."

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"Yarın ve pazar günü için hava tahmini de pek iç açıcı değil. Bu nedenle her türlü koşula hazırlıklı olmalıyız. Ancak geçen haftaya kıyasla daha kötümser değilim."

Charles Leclerc'in telsiz konuşmalarında motor performansı ile ilgili sorunlara değinmesinin ardından Vasseur, Ferrari'nin birkaç kez enerji dağıtımı problemi yaşadığını doğruladı.

Vasseur, "Seans sırasında birkaç kez enerji dağıtımıyla ilgili sorun yaşadık. Charles en hızlı turunda düzlükte birkaç ondalık kaybetti ama bunun büyük bir sorun olduğunu söylemem. Bu, sizin manşete taşıyabileceğiniz bir konu olabilir ama bizim önceliğimiz değil."

"Araç dengesi üzerinde yapmamız gereken çok iş olduğunu biliyoruz. Denge gerçekten hiç iyi değildi. Asfaltın durumu bir hafta öncesinin tam tersine dönmüş durumda. Bu da geçen haftaya kıyasla farklılık yaratıyor ve üzerinde çalışmamız gereken pek çok konuyu ortaya çıkarıyor." şeklinde konuştu.

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- Motorsport.com Ekibi

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