Vasseur: "Şu anda güç düzeni hakkında yorum yapmak doğru değil"

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Frederic Vasseur, Ferrari'nin Suudi Arabistan'da Bahreyn'deki ilk yarışa kıyasla ilerleme kaydettiğine inanıyor.

Vasseur, yarışın ikinci bölümündeki lastik sorunlarının Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in SF-23'ün tüm potansiyelini kullanmasına izin vermediğini de ekliyor.

Ayrıca gerçek güç düzeni için birkaç yarış daha beklemeleri gerektiği görüşünde.

Vasseur, "Sezonun ilk kısmındayız, bu nedenle güç dengesi hakkında bir sonuca varmak için çok erken."

"Sıralama turlarında yüksek bir tempomuz vardı - bir adım ileri gittik ve hem Mercedes hem de Aston Martin ile aramızdaki farkı azalttık."

"Sıralama turlarında Charles, Aston Martin ve Mercedes'ten 0.3 hatta 0.4 saniye daha hızlıydı."

"Yarışın ilk bölümü de iyi geçti - Charles yumuşak lastikte ilerlerken, Carlos orta hamurla diğerlerine kıyasla iyi bir tempo gösterdi."

"Fakat sert lastikte büyük tempo kaybettik. Sorunun ne olduğunu anlamak ve ileriye doğru adımlar atmak gerekiyor ancak bu sorunun aracın farklı hamurlardaki çalışma şekliyle ilgili olduğu açık."

"Evet, Red Bull sert hamurda herkesten çok daha hızlıydı fakat aracımızın tek turda hızlı olmasına rağmen yarış temposunda neden geride kaldığını anlayamıyorum."

"Potansiyel anlamında çok geride olmadığımıza inanıyorum fakat hafta sonu boyunca bunu ortaya çıkaramadık." dedi.