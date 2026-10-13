Formula 1 Singapur GP
Vasseur: "Şu anda en iyi takımın Red Bull olduğunu düşünmüyorum"
Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Max Verstappen’in son iki Grand Prix’ye pole pozisyonundan başlayarak kazanmasına rağmen Red Bull’ün şu anda Formula 1’in en iyi takımı olduğunu düşünmüyor.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 13 Eki 2026 12:00
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Max Verstappen, Malezya'da sergilediği üstün performansla 2026 sezonundaki ilk galibiyetini elde etti. Hollandalı sürücü, yalnızca bir hafta sonra Singapur'da düzenlenen sprint yarışını ve Grand Prix’yi de kazanarak bu performansını sürdürdü.
Red Bull, Verstappen'in üst üste beş podyum elde ettiği bu dönemde Bakü'ye kapsamlı bir güncelleme paketi getirmişti. Altı yarış kala takım, şampiyonada üçüncü sırada bulunan McLaren ile arasındaki farkı yalnızca 7 puana indirdi.
Ancak Fred Vasseur, Red Bull'ün yükselişinin sezon boyunca değişen güç dengelerinin bir parçası olduğunu savundu. Sezona damga vuran Mercedes, ilk altı yarışın tamamını kazanmıştı. Daha sonra Ferrari ve McLaren aradaki farkı kapatırken, Red Bull de nihayet galibiyet mücadelesine dahil oldu.
Motorsport.com'un 'Red Bull'ün şu anda yenilmesi gereken takım olup olmadığı' sorusunu yanıtlayan Vasseur, şöyle konuştu: "Emin değilim. Açıkçası çok iyi iş çıkarıyorlar ancak şu anda yenilmesi gereken tek takım onlar değil."
"McLaren ve Mercedes'e bakın: Sezonun başından itibaren değerlendirdiğinizde Mercedes çok güçlüydü, ardından biz iki yarış kazandık, sonra McLaren iki galibiyet aldı, şimdi de Red Bull iki ya da üç yarış kazandı."
"Bence durum sürekli değişiyor. Çünkü çoğu zaman dört takım mücadele ediyor. Dün de dört takım arasında iki yarıştan daha az bir fark vardı."
"Bu da gelecek hafta bir takım güncelleme getirirse sıralamanın değişebileceği anlamına geliyor. Ancak en önemli şey, diğerlerini düşünmek yerine kendi işimize odaklanmak."
Frederic Vasseur, Ferrari
Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
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