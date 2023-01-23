Vasseur: "Strateji, Formula 1'in çok önemli bir parçası"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, yarış stratejisinin bir takımın hafta sonu için ne kadar "kritik" olduğunu vurguladı ve Ferrari'nin geçen sezon bu alanda geride kaldığını belirtti.
Ferrari, 2022'de pek çok yarışta, özellikle Red Bull'a karşı strateji anlamında yanlış tarafta oldu ve bundan ötürü çok eleştiri aldı.
Yanlış seçimler, büyük puan kayıplarına neden oldu ve puan kayıpları artınca da, takım üzerindeki baskı arttı.
Hal böyle olunca Ferrari, bitime çok uzun bir süre kala şampiyonluk savaşında havlu attı ve yılı ikinci sırada tamamladı.
Yeni sezonda takımın başında Frederic Vasseur olacak ve Fransız patron, stratejinin önemine dikkat çekiyor.
Vasseur, Racecar Engineering'e verdiği röportajda, "Strateji Formula 1'in kritik bir parçasıdır."
Frédéric Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
"En iyi performansa ne kadar yakın olursanız, operasyonel anlamda veya stratejide yapılacak en ufak bir hatanın etkisi o kadar dramatik olur."
"Veri toplamak ve ilerleme kaydetmek için sahip olduğunuz fırsatlardan yararlanmak üzere doğru zamanda doğru şeyi yaptığınızdan emin olmalısınız."
"Yarış sırasındaki strateji tamamen farklı bir şeydir. Bir sonraki turda ne olacağına ve bundan en iyi şekilde nasıl yararlanılacağınıza göre değişir."
"Takımlar sürekli olarak bir sonraki tura bakar ve aynı zamanda rakiplerinin ne yaptığını kontrol ederek, onların hamlelerinden dolayı bir sonraki turda yapacakları şeyi değiştirmeleri gerekip gerekmediğini görürler."
"Ayrıca bazı yarışlarda rakiplerinizin hata yapabileceği noktalar olup olmadığına da bakmak gerekir. Temel olarak bu, lastik aşınmasının yüksek olduğu veya bazı sürücülerin pozisyon mücadelesi verdiği zamanlarda olur."
"Bu gibi anlar tüm yarışınızı değiştirebilir. Örneğin bir Güvenlik Aracı varsa, gridde büyük adımlar atabilir veya diğerleri en iyi tur zamanlarını atamadığı noktada, siz yeni bir lastik setiyle iyi ilerleme kaydedebilirsiniz.” dedi.
Alakalı video
Blandin: "AMR23 iyi bir araç olacak fakat ne kadar iyi olduğu bir muamma"
Alpine, 2023'te dayanıklılık sorunlarını azaltacağından emin
Son Haberler
FIA, 2023 için F1 yarış direktörü planlarını netleştirdi
FIA, 2023'te Formula 1 yarış direktörü olarak Niels Wittich ile devam edecek ancak Wittich aynı zamanda yeni nesil yetkilileri bir araya getiren bir programın yönetilmesine yardımcı olacak.
Andretti: "Mick'in Formula 1'e döneceğine eminim"
Mario Andretti, son derece yetenekli olduğuna inandığı Mick Schumacher'in spora geri döneceği görüşünde.
Pietro Fittipaldi Haas F1'in test ve yedek pilotu olmaya devam edecek
Pietro Fittipaldi, 2018'den bu yana çalıştığı Haas Formula 1 takımının resmi test ve yedek pilotu olmaya devam edecek.
Herman: "Bütçe sınırı geldikten sonra 'çok yönlü' çalışanların değeri arttı"
Alpine Formula 1 teknik direktörü Matt Herman, bütçe sınırı nedeniyle bazı çalışanların birden fazla şey yapabilmesinin çok değerli olduğu görüşünde.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.