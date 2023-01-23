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Formula 1 Haberler

Vasseur: "Strateji, Formula 1'in çok önemli bir parçası"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, yarış stratejisinin bir takımın hafta sonu için ne kadar "kritik" olduğunu vurguladı ve Ferrari'nin geçen sezon bu alanda geride kaldığını belirtti.

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Vasseur: "Strateji, Formula 1'in çok önemli bir parçası"
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Ferrari, 2022'de pek çok yarışta, özellikle Red Bull'a karşı strateji anlamında yanlış tarafta oldu ve bundan ötürü çok eleştiri aldı.

Yanlış seçimler, büyük puan kayıplarına neden oldu ve puan kayıpları artınca da, takım üzerindeki baskı arttı.

Hal böyle olunca Ferrari, bitime çok uzun bir süre kala şampiyonluk savaşında havlu attı ve yılı ikinci sırada tamamladı.

Yeni sezonda takımın başında Frederic Vasseur olacak ve Fransız patron, stratejinin önemine dikkat çekiyor.

Vasseur, Racecar Engineering'e verdiği röportajda, "Strateji Formula 1'in kritik bir parçasıdır."

Frédéric Vasseur, Ferrari

Frédéric Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

"En iyi performansa ne kadar yakın olursanız, operasyonel anlamda veya stratejide yapılacak en ufak bir hatanın etkisi o kadar dramatik olur."

"Veri toplamak ve ilerleme kaydetmek için sahip olduğunuz fırsatlardan yararlanmak üzere doğru zamanda doğru şeyi yaptığınızdan emin olmalısınız."

"Yarış sırasındaki strateji tamamen farklı bir şeydir. Bir sonraki turda ne olacağına ve bundan en iyi şekilde nasıl yararlanılacağınıza göre değişir."

"Takımlar sürekli olarak bir sonraki tura bakar ve aynı zamanda rakiplerinin ne yaptığını kontrol ederek, onların hamlelerinden dolayı bir sonraki turda yapacakları şeyi değiştirmeleri gerekip gerekmediğini görürler."

"Ayrıca bazı yarışlarda rakiplerinizin hata yapabileceği noktalar olup olmadığına da bakmak gerekir. Temel olarak bu, lastik aşınmasının yüksek olduğu veya bazı sürücülerin pozisyon mücadelesi verdiği zamanlarda olur."

"Bu gibi anlar tüm yarışınızı değiştirebilir. Örneğin bir Güvenlik Aracı varsa, gridde büyük adımlar atabilir veya diğerleri en iyi tur zamanlarını atamadığı noktada, siz yeni bir lastik setiyle iyi ilerleme kaydedebilirsiniz.” dedi.

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