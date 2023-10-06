Vasseur: "Sonuç şaşırtıcı değil, bu pist aracımıza uymuyor"

2023 Katar Formula 1 Grand Prix'sinin yapılacağı Losail, kesinlikle Ferrari'nin iyi bir sonuç elde etmeyi beklediği pistlerden biri değildi fakat cuma günkü sıralama turları beklentilerin de altında kaldı.

Carlos Sainz denge sorunları yüzünden ikinci bölümde elenirken, Charles Leclerc son bölüme kalsa da ilk iki çizginin dışında kaldı.

Takım patronu Frédéric Vasseur, seansın hemen ardından Sky'a verdiği demeçte lastik problemlerini işaret etti.

Vasseur şöyle dedi: "Bu şaşırtıcı bir sonuç değil."

"Bu pistte süper durumda olmadığımızı biliyorduk. Fakat sonunda Verstappen'den 0.6 saniye yavaş kaldık."

"Bunların 0.3 saniyesini ilk virajda kaybettik. Bu, o noktaya iyi performans göstermeye tam olarak hazır olmayan lastiklerle geldiğimiz anlamına geliyor. Yani lastikleri yeterince iyi hazırlayamadık."

"Diğer sorun 13. virajdaki teknik bir problem. Yarın için hemen çözebileceğimiz basit bir şey. Özellikle Sainz ile ilk virajda lastik problemi yaşadık."

"Bugün daha iyi bir iş çıkarabilirdik. 13. virajda olanlar dışında araç iyiydi. Bence ilk iki çizgide olabilirdik."

Sonrasında şöyle devam etti: "Elbette Sprint Yarışı Pazar günkü yarış açısından da önemli olacak çünkü bu pistte yarış temposuna ilk kez o zaman bakacağız."

"Bugün kimse bunu test edemedi. Bu bir hazırlık olacak ama yarın kazanılması gereken sekiz puan var."

"Günün en sıcak bölümünde bir sıralama daha yapılacak ve yarın bir deneme daha yapacağız."

"Ancak bugün yaptığımızdan daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images