Vasseur: "Sonuç çıkarmak için acele etmeyeceğiz"

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Ferrari, Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk yarışta Red Bull ve Aston Martin'in ardında en hızlı üçüncü takım görüntüsü çizdi.

Red Bull'un Ferrari'den açıkça daha hızlı olduğu görülüyor ancak Aston Martin, Ferrari ve Mercedes arasında yakın bir mücadele var.

Bu üçlüden hangisinin önde olduğu, şartlara bağlı olarak değişebilir fakat tek turda Ferrari, yarış temposunda ise Aston Martin öne çıkıyor gibi görünüyor.

Fakat takım patronu Frederic Vasseur, bu konuda yorum yapmak için birkaç yarış daha geçmesini istiyor.

Vasseur, "Yarışın ilk yarısındaki hızımız Aston Martin'den ziyade Red Bull'a daha yakındı."

"Sonuç ne olursa olsun bu, sezonun sadece ilk yarışıydı, bu yüzden hemen bir sonuca varmayacağız. Hep söylediğim gibi sezon burada kazanılmadı ya da kaybedilmedi."

"Mercedes yakında toparlanacak, mücadelenin nasıl olacağını görmemiz lazım."

"Cidde'de farklı bir hikaye olacağına eminim çünkü orada farklı bir asfalt ve farklı bir düzen var."

"Bence o yarıştan sonra bu sezonki güç düzeni hakkında daha iyi bir fikrimiz olacak." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Ferrari