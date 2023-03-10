Vasseur: "Sonuç çıkarmak için acele etmeyeceğiz"
Ferrari patronu Frederic Vasseur, henüz sadece bir yarış geride kaldığını ve nerede olduklarını değerlendirme konusunda acele etmeyeceklerini söyledi.
Ferrari, Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk yarışta Red Bull ve Aston Martin'in ardında en hızlı üçüncü takım görüntüsü çizdi.
Red Bull'un Ferrari'den açıkça daha hızlı olduğu görülüyor ancak Aston Martin, Ferrari ve Mercedes arasında yakın bir mücadele var.
Bu üçlüden hangisinin önde olduğu, şartlara bağlı olarak değişebilir fakat tek turda Ferrari, yarış temposunda ise Aston Martin öne çıkıyor gibi görünüyor.
Fakat takım patronu Frederic Vasseur, bu konuda yorum yapmak için birkaç yarış daha geçmesini istiyor.
Vasseur, "Yarışın ilk yarısındaki hızımız Aston Martin'den ziyade Red Bull'a daha yakındı."
"Sonuç ne olursa olsun bu, sezonun sadece ilk yarışıydı, bu yüzden hemen bir sonuca varmayacağız. Hep söylediğim gibi sezon burada kazanılmadı ya da kaybedilmedi."
"Mercedes yakında toparlanacak, mücadelenin nasıl olacağını görmemiz lazım."
"Cidde'de farklı bir hikaye olacağına eminim çünkü orada farklı bir asfalt ve farklı bir düzen var."
"Bence o yarıştan sonra bu sezonki güç düzeni hakkında daha iyi bir fikrimiz olacak." dedi.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Sainz: "Sadece üç gün test yapabilmek yeterli değil"
Turrini: "Binotto'nun ekibindeki çoğu isim Ferrari'den ayrılacak"
Son Haberler
Button: "Garage 56 NASCAR aracı izleyicilerin favorisi olacak"
Button: "Garage 56 NASCAR aracı izleyicilerin favorisi olacak" Button: "Garage 56 NASCAR aracı izleyicilerin favorisi olacak"
Sargeant: "Sıralama yaklaşımımı değiştireceğim"
Sargeant: "Sıralama yaklaşımımı değiştireceğim" Sargeant: "Sıralama yaklaşımımı değiştireceğim"
Russell ve Chadwick, 'Forbes 30 Yaş Altı 30' listesinde yer aldı
Russell ve Chadwick, 'Forbes 30 Yaş Altı 30' listesinde yer aldı Russell ve Chadwick, 'Forbes 30 Yaş Altı 30' listesinde yer aldı
İtalyan basınına göre Leclerc, Elkann ile görüştü
İtalyan basınına göre Leclerc, Elkann ile görüştü İtalyan basınına göre Leclerc, Elkann ile görüştü
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.