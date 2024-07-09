Vasseur, son zamanlardaki performansı nedeniyle Leclerc'e suç bulmuyor
Ferrari patronu Frederic Vasseur, son yarışlardaki puan kayıpları için Charles Leclerc'i suçlamıyor.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Monako zaferinden sonra potansiyel şampiyonluk adaylarından birisi olarak görülmüştü çünkü o noktada şampiyonada Max Verstappen'in sadece 31 puan gerisindeydi.
O zamandan beri dört yarış yapıldı; bu süre zarfında Charles hiç podyuma çıkamadı ve şu anda 95 puan geride kalmış durumda.
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur Leclerc'in giderek daha fazla hata yapmaya başlamasında takımın durumunun da etkili olduğunu düşünüyor.
Vasseur şöyle konuştu: "Genel sonuçlar çıkarmaktan kaçınmalıyız; burada ayrıntıları anlamanız gerekiyor."
"Bence son iki yarışta aracı yönetmek kolay değildi."
"Cuma günü Charles yeni versiyonla, Sainz ise eski araçla sürüş yaptı. Böylece mühendisler bunları karşılaştırabildi."
"Ardından eski versiyonla devam etme kararı aldık."
"Sonuç olarak Charles, sıralama turlarını daha önce bu koşullarda çalışmadığı bir araçla geçirdi. Q2'de hata yapana kadar iyi sürdü, pole sahibi Russell'dan daha hızlıydı."
"Aracın sınırlarıı zorluyorduk, bu yüzden daha güvenli bir bölgede olmamız halinde yapacağımızdan daha fazla hata yaptık."
"Ayrıca bir zorluk yaşadığınızda bunu hemen telafi etmek istiyoruz ve bu doğru değil."
"Bu takımın, yarışçıların, herkesin hatası; her şeyi telafi edemezsiniz. Bir şeyler iyi gitmediğinde, daha önce yaptığınızdan daha fazlasını yapamazsınız."
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